В Дагестане тонущих в Каспии детей спасли участники учений «Россетей»

26 Июль 18:13 2018-07-26T18:18:09+03:00

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24 июля благодаря незамедлительным действиям и быстрой реакции сотрудников «Россетей»: начальника отдела информационной безопасности и защиты информационных систем и противодействия коррупции ПАО «МРСК Северного Кавказа» Александра Маркелова, главных специалистов МУЭ «Энергоучет» филиала ПАО «МОЭСК» Алексея Малышева и Дмитрия Саталкина, по счастливой случайности оказавшихся в момент ЧП на территории санатория «Дельфин-2» на берегу Каспийского моря, были спасены дети, унесенные на глубину набежавшей волной.

Специалисты находились у здания, где размещается штаб МОЭСК, метрах в 70 от пляжа. Услышав крики женщины о том, что тонут люди, не раздумывая ни минуты, бросились на помощь. Помогали им также двое спасателей, дежуривших в этот день, и местные жители, которые отдыхали на море в момент ЧП.

- Образовались две группы людей, которые всячески пытались вытащить тонущих детей из воды, - говорят очевидцы.

- Море в этот день было особенно неспокойным, - вспоминает Александр Маркелов. - Высота волн достигала 2,5 - 3 метров. Справиться с мощным натиском воды было сложно даже мне, достаточно крепкому человеку, который в свободное от работы время занимается фридайвингом, да и вообще я очень люблю плавание. Нам удалось спасти мальчика. Он был в сознании, лишь немного воды наглотался.

Здесь произошло ЧП

В воде, передавая ребенка с рук на руки, мужчины с трудом удерживали его на поверхности разбушевавшегося моря. Вытащить самостоятельно на берег мальчонку было абсолютно невозможно из-за сильных волн, сопротивляться которым было крайне трудно. Мальчика удерживали на плаву до тех пор, пока не подоспел гидроцикл.

Сложнее ситуация была с девочкой. По словам главного специалиста МУЭ «Энергоучет» филиала ПАО «МОЭСК» Алексея Малышева, когда они, сражаясь с разбушевавшейся стихией, с большим трудом все же вытащили малышку на берег, она была без сознания. И здесь энергетикам помогли знания правил оказания первой помощи пострадавшим. Поэтому еще до приезда медиков они предприняли все необходимые меры, а затем передали ребенка в руки специалистов «Скорой».

К сожалению, без жертв в этот день не обошлось. В результате трагедии все же утонул один ребенок. По словам очевидцев, погиб и мужчина, который одним из первых бросился на помощь тонущим детям. Его еще живым успели вытащить на берег, однако позже в больнице он скончался.

Пострадал также сотрудник ЧОП, который участвовал в спасении детей. Он был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Сейчас его здоровье вне опасности, и он отпущен домой.

В такой ситуации Алексей Малышев и Дмитрий Саталкин оказались впервые. А вот Александр Маркелов совершает, без преувеличения, подвиг, уже не в первый раз. Еще юношей он уже спасал человека в Крыму, правда, тогда условия были не такие экстремальные, как в этот раз.

Алексей Малышев и Дмитрий Саталкин

- Самим остаться в живых и избежать еще большего количества жертв среди тонущих, - отмечают энергетики, - удалось только благодаря слаженным совместным действиям и неравнодушию свидетелей событий.

Специалисты «Россетей» призвали жителей Дагестана не рисковать своей жизнью и жизнью других людей и не заходить в Каспийское море в непогоду, тем более в местах, где купание запрещено.

Всероссийские учения энергетиков дочерних обществ «Россетей» еще раз показали, что в Дагестан съехались лучшие специалисты, которые не только оказывают всемерную поддержку своим коллегам в решении острых проблем электросетевого комплекса республики, но и готовы в любую минуту прийти на помощь простым жителям, оказавшимся в опасности.