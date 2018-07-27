Шесть офицеров МВД Ингушетии получили сроки за пытки задержанных и ограбление иностранца

27 Июль 13:20 2018-07-27T17:38:48+03:00

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Cотрудники МВД Ингушетии осуждены сегодня по громкому делу о пытках и ограблении. Об этом “Комсомольской правде на Северном Кавказе” сообщили в правоохранительных органах Северного Кавказа.

Всего вынесли приговор семи сотрудникам: один из них отделался условным сроком. Майора полиции, начальника Центра по противодействию экстремизму, Тимура Хамхоева приговорили к семи годам заключения. Три годам колонии дали его подельникам - бывшему подполковнику полиции Андрею Безносюку, экс-подполковнику Магомеду Бекову, а бывшему старшему лейтенанту полиции Алихану Бекову - десять лет. Экс-капитана полиции Ису Аспиева лишат свободы на пять лет и шесть месяцев. Бывшего старшего лейтенанта запаса Мустафу Цороева приговорили к пяти годам заключения.

Единственным, кого осудили условно, стал заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Сергей Хандогин. Его срок составит три года.

Напомним, начальник ЦПЭ МВД Ингушетии Тимур Хамхоев, как и еще несколько его коллег, обвинялись в причастности несколько лет назад к разбойному нападению на жителя Азербайджана. Они отобрали у него автомобиль, мобильный телефон и потребовали 800 тысяч рублей за возвращение имущества и неразглашение сведений о его личной жизни.

Тимур Хамхоев и его коллеги обвинялись в смерти Магомеда Далиева, местного жителя, подозреваемого в ограблении банка. Во время допроса в полиции мужчина скончался, по первоначальной версии, от инфаркта. Однако затем выяснилось, что мужчина подвергался в МВД жестоким пыткам.

Известно, что один из самых влиятельных в республике тейпов, Баркенхой, в который входил Магомед Далиев, объявил кровную месть поставленным полицейским, причастным к этому делу. Члены клана говорят, что стражи порядка до смерти запытали их родственника, надевали ему на голову мешок, заматывали скотчем, били током, а также подвергли пыткам его супругу.

После проведения расследования выяснилось, что летом 2010 года подозреваемые несколько суток незаконно удерживали местного жителя, силой требуя признаться в совершении посягательства на жизнь полицейского. В 2012 году стражи порядка незаконно доставили в здание одного из подразделений МВД мужчину, где его избили и насильно долго удерживали.

В 2014 году эти же правоохранители силой выбивали у задержанного признания в незаконном хранении огнестрельного оружия. В 2016 году Хамхоев и его подчиненные с помощью тока заставили жителя Ингушетии взять на себя вину в умышленном уничтожении чужого имущества.

- Это первый такой в России процесс над правоохранителями, которые пытали заключенных, - рассказал "Комсомольской правде на Северном Кавказе" адвокат потерпевших Андрей Собинин. - При это на суде мне осужденные угрожали расправой. Мы считаем, что наказание, которое получили мучители, слишком мягкое и будет его обжаловать.

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