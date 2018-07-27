Невеста "синтолового качка" отказала ему в сексе до свадьбы

27 Июль 16:13 2018-07-27T16:51:09+03:00

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Самая популярная пара фриков российского Инстаграм Кирилл "руки-базуки" Терешин и Олеся Малибу продолжают подогревать интерес к своим отношениям, рассказывая подробности своей интимной жизни.

Сегодня бывшая участница главной телестройки страны "Дом-2" шокировала подписчиков тем, что рассказала - у нее с "синтоловым качком" еще не было секса. И не будет. Но только до свадьбы.

Оказалось, что несмотря на жаркие объятия и поцелуи на камеру, девушка решила до ЗАГСа не ложиться в одну постель со своим женихом. Терешину ничего не оставалось, как согласиться на такие условия, ведь он явно заинтересовался Олесей.

Они оба любят эпатировать публику. Фото: https://www.instagram.com/o.malibu

Видимо именно из-за вынужденного воздержания парочка решила сыграть свадьбу в кратчайшие сроки - влюбленные пойдут к алтарю уже к середине августа. Кстати, они также решили венчаться в церкви, а после этого - заводить ребенка.

- Я считаю, что размножаться можно только после ЗАГСа, после венчания в храме. Сколько Бог даст, столько и будем рожать, - заявила она в соцсетях.

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