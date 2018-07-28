Виталий Калоев посетил Ессентуки, чтобы посмотреть фильм о гибели своей семьи и кровавой мести

28 Июль 23:30 2018-07-29T16:33:06+03:00

Художественная лента «Непрощённый» с Дмитрием Нагиевым рассказывает о трагедии над Боденским озером и её последствиях

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Фильм Сарика Андреасяна «Непрощённый», рассказывающий историю трагедии над Боденским озером и мести совершившему роковую ошибку авиадиспетчеру, вошёл в конкурсную программу кинофестиваля «Хрустальный источникЪ» в Ессентуках. А его главный герой Виталий Калоев, которого бесподобно сыграл Дмитрий Нагиев, всё-таки решился ещё раз пережить самый страшный период своей жизни.

— Когда объявили, что Виталий Константинович пришёл на показ, весь зал молча аплодировал ему, — рассказал генеральный продюсер фестиваля, заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис. — Не нужно слов, чтобы передать, каково человеку, потерявшему жену и двоих детей, смотреть фильм о тех событиях. Тем более, что он не публичный человек и ему ненавистно всё это внимание. Но, несмотря ни на что, он прислушался к нашей просьбе и приехал в Ессентуки.

Виталий Калоев потерял в Боденской катастрофе жену и двоих детей

Лента, снятая Сариком Андреасяном, пересказывает самую известную современную историю преступления и наказания. Мучения простого осетинского архитектора, который в одночасье потерял любимую семью, оборачиваются убийством виновника страшных событий — авиадиспетчера, который допустил столкновение двух самолётов над Боденским озером. И другое наказание — срок самого Калоева, который не отрицал свою вину во время следствия и спокойно принял решение суда.

Сам герой действительно ненавидит внимание и общение с прессой. Он ничего не сказал о новом фильме, отказавшись давать любые комментарии. В интервью Калоев несколько раз повторял, чтобы его «просто оставили в покое», утверждая, что после трагедии он «поссорился с Богом» и мира в его душе нет до сих пор. Символично, что именно эта фраза стала слоганом нового фильма.

Дмитрий Нагиев получил приз «Хрустального источника» за лучшую мужскую роль. Фото: инстаграм режиссера Сарика Андреасяна

Режиссёр фильма воспринял новость о визите Калоева как высокую честь.

— Я счастлив сегодня быть в одном зале с Виталием Константиновичем, — рассказал Сарик Андренасян. — Для меня было очень важно, чтобы он увидел фильм. Ведь я снимал его не ради наград, а просто как человек. Мы с Дмитрием Нагиевым очень хорошо понимали, что делаем и о чём рассказываем, ведь у нас тоже есть дети. Мы хотели поднять важные вопросы и мне кажется, что нам это удалось.

Жюри и зрители «Хрустального источника» также высоко оценили ленту. «Непрощённый» получил приз прессы, приз зрительских симпатий и статуэтку за лучшую мужскую роль.

Напомним, что это уже второй фильм, посвящённый судьбе Виталия Калоева. Первую версию снял Голливуд. Лента под названием «Последствия» вышла в апреле 2017 года и удостоилась уничижительной критики от главного героя тех страшных событий. Калоев назвал фильм «слишком сентиментальным», а Арнольд Шварцнеггер, сыгравший его, «будто пытается вызвать жалость и сочувствие», о которых сам Виталий никогда не просил.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/662172" frameborder="0"></iframe> Трейлер фильма о судьбе Виталия Калоева «Непрощённый».

СПРАВКА «КП»

История Виталия Калоева началась в далёком 2002 году, когда на высоте 12 тысяч метров в небе над Боденским озером столкнулись самолёт Ту-154 «Башкирских авиалиний» и грузовой «Боинг-747». Катастрофа унесла жизни 71 человека. Серди них было 52 ребёнка, при этом 45 из них — одарённые дети из Башкирии, летевшие в Испанию по программе ЮНЕСКО. Позже было установлено, что виновником трагедии стал диспетчер компании «Скайгайд» Питер Нильсен.

В числе погибших были жена и 10-летний сын и 4-летняя дочь осетинского архитектора. Он, единственный из всех родственников погибших, добился возможности участвовать в поисковых работах. Лично видел последствия страшной трагедии. Но больше всего его злил тот факт, что «Скайгайд» не хотела извиняться перед родственниками, а лишь молча выплатила компенсации.

Через 478 дней он, с помощью детективов, нашел дом виновника авиакатастрофы. Он дождался Нильсена на пороге. По словам самого Калоева, он хотел показать диспетчеру фотографии тел своих детей. Однако Петер, не желая разговаривать, оттолкнул его «как собаку», выбив снимки из рук. Дальнейших событий Виталий не помнит.

Согласно информации следствия, после этого Калоев выхватил складной карманный нож и стал, один за одним, наносить удары. Авиадиспетчер Петер Нильсен скончался на месте от 12 колотых ран. После расправы Калоев спокойно вернулся в отель, где на следующий день и был задержан швейцарской полицией.

Россиянина приговорили к 8 годам тюрьмы, однако в ноябре 2008 года Калоев был досрочно освобождён после 5 лет и 3 месяцев заключения.

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