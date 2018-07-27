2018-07-27T19:40:59+03:00
Происшествия

«Достану тебя и оттуда»: адвокат рассказал об угрозах осужденного начальника Центра «Э»

«Комсомолка» узнала, что происходило во время приговора ингушским полицейским
Андрей ЗОБОВ
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Экс-начальник центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Тимур Хамхоев, осужденный по 9 эпизодам совершения тяжких преступлений. Фото: скриншот видеоЭкс-начальник центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Тимур Хамхоев, осужденный по 9 эпизодам совершения тяжких преступлений. Фото: скриншот видео
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В Кабардино-Балкарии впервые в судебной практике современной России были осуждены сотрудники Центра по противодействию экстремизму по Республике Ингушетия. Полицейских признали виновными в убийстве, пытках, вымогательстве, грабеже, похищении человека и использовании подложных документов.

— Мы недовольны результатами заседания, — рассказа «Комсомольской правде на Северном Кавказе» адвокат потерпевших Андрей Сабинин. — Суд вдвое сократил сроки обвиняемым по сравнению с требованием прокурора. Например, бывший начальник Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Тимур Хамхоев получил всего 7 лет колонии общего режима за 9 эпизодов совершения тяжких преступлений, хотя обвинение требовало 13 лет. Будем подавать апелляцию.

Сабинина возмутило и поведение обвиняемых в зале суда.

— На ранних заседаниях Хамхоев прерывал прокурора, который по требованию экс-полицейского подходил к клетке арестованного и о чем-то с ним разговаривал, — говорит Сабинин. — Хамхоев вел себя развязно и говорил все, что угодно. Он искусно манипулировал людьми, не признавая свою вину. Он, как и его сообщники, считают, что ради «государственного блага», как они его понимали, им было позволено все. В том числе замучить человека до смерти и пытать подозреваемых.

По словам Сабинина, когда Хамхоева ввели в зал, он обвел всех тяжелым взглядом.

— А потом он многозначительно провел рукой по горлу, — вспоминает адвокат. — Кроме того, публично угрожал мне. Конкретной угрозы убийством на словах не было, однако он говорил, что «и из клетки меня достанет». При этом делал характерный жест: сложил руки в подобие пистолета и указал его «дулом» в мою сторону.

Три года колонии дали и его подельникам — бывшему подполковнику полиции Андрею Безносюк и Магомеду Бекову, дослужившемуся до того же звания. Бывший старший лейтенант Алихан Беков получил десять лет «строгача», а экс-капитан полиции Иса Аспиев лишен свободы на пять с половиной лет с отбыванием в колонии общего режима, а бывший старший лейтенант запаса Мустафа Цороев получил на полгода меньше.

Единственным, условно осуждённым, стал заместитель начальника Центра «Э» по Ингушетии Сергей Хандогин. Его срок составил три года.

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