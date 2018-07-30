2018-07-30T21:43:23+03:00
Спорт

«Анжи» может отказаться от участия в премьер-лиге

Минфин Дагестана отказался субсидировать клуб на 300 миллионов рублей
Андрей ЗОБОВ
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«Анжи» рассчитывал на господдержку, однако минфин отказал. Теперь клуб может сняться с текущего розыгрыша РФПЛ«Анжи» рассчитывал на господдержку, однако минфин отказал. Теперь клуб может сняться с текущего розыгрыша РФПЛФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Футбольный клуб «Анжи» может отказаться от участия в текущем розыгрыше Российской футбольной премьер-лиги. Такое решение руководство клуба приняло после отказа министерства финансов Республики Дагестан предоставлять команде поддержку в размере 297 миллионов рублей. Об этом сообщает Sport24, со ссылкой на официальное письмо финансового ведомства.

Согласно официальным данным, 13 июля футбольный клуб из столицы Махачкалы направил в региональное министерство ноту с просьбой о помощи. В ней говорится, что команда испытывает серьёзные финансовые проблемы, и только господдержка может помочь «Анжи» преодолеть трудности.

— Сейчас министерство финансов республики не располагает ресурсами, достаточными для осуществления такой поддержки. Тем более, что общественные организации должны содержать себя за счёт учредителей и спонсорской поддержки, а также коммерческой деятельности. Кроме того, по разным причинам сейчас для министерства финансов является невозможным выделение такой крупной суммы на поддержание команды, — сообщили «Комсомольской правде в пресс-службе министерства финансов Дагестана.

Клуб может повторить судьбу пермского «Амкара», который прекратил существование после отказа в финансировании Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Клуб может повторить судьбу пермского «Амкара», который прекратил существование после отказа в финансированииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Эта ситуация может привести к самым печальным последствиям. Бедственное финансовое положение не раз выносил на обсуждение сам президент клуба Осман Кадиев. Ещё перед концом предыдущего розыгрыша РФПЛ он подчёркивал важность положительного завершения чемпионата. Кадиев надеялся, что таким образом клуб сможет привлечь спонсоров в межсезонье. Однако в итоге «Анжи» оказался в зоне вылета и проиграл в стыковых матчах. От вылета в низшую лигу команду спасло лишь расформирование другого футбольного клуба — пермского «Амкара». Иронично, что он развалился из-за тех же финансовых трудностей и был вынужден сняться с соревнований из-за отказа в господдержке от местных властей.

Из-за этих трудностей и перспективы играть первой лиге команда не просто не нашла новые источники финансирования, но и потеряла некоторых спонсоров. Таким образом, помощь от министерства финансов была для «Анжи» практически последней надеждой. Напомним, что 20 июля генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов сообщил, что на данный момент долг клуба превышает 250 миллионов рублей.

— К сожалению, в настоящее время наш футбольный клуб действительно испытывает серьезные финансовые трудности. И в связи с этим, после вашего отказа, нам придётся объявить о прекращении участия «Анжи» в чемпионате России среди команд премьер-лиги и Кубке России, — сообщает Олег Флегонтов в письме к председателю правительства Дагестана Артёму Здунову.

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