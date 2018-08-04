На похороны убийцы Буданова пришли тысячи людей в Чечне
В Чечне на похороны убийцы бывшего подполковника Юрия Буданова пришли тысячи человек. В социальных сетях появились видеоролики, на которых можно увидеть многокилометровую пробку из автомобилей на подъезде к родному селу Юсупа Темирханова.
Улицы небольшого села Гелдаган оказались заполнены жителями Чечни и Ингушетии. Мужчины молча идут к дому Темирханова, чтобы попрощаться и выразить скорбь родственникам Юсупа. Примечательно, что многие считают его настоящим героем и благодарят родителей, которые воспитали такого достойного сына.
Напомним, Темирханов скончался 3 августа в колонии в Омской области, где отбывал срок за убийство бывшего полковника Юрия Буданова. Причиной смерти стала остановка сердца.
Он успел отсидеть всего половину срока за то, что в июне 2011 года на Комсомольском проспекте в Москве застрелил Юрия Буданова. Дело вышло резонансным, ведь сам бывший военнослужащий в свое время обвинялся в похищении, изнасиловании и убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой.
Буданов был арестован в марте 2000 года. Позже в изнасиловании чеченки признался другой участник дела, а Буданов был приговорен к 10 годам колонии и лишен офицерского звания и ордена Мужества. В 2009 году его условно-досрочно освободили.
Вскоре после убийства Буданова в Чечне задержали Юсупа Темерханова. Он решил отомстить за смерть Кунгаевой, хотя и никогда и не знал бывшего полковника.
Во время заключения Темирханов часто болел и в итоге скончался от остановки сердца. Он будет похоронен в родном селении Гелдаган.
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