2018-08-04T11:01:43+03:00
Общество

На похороны убийцы Буданова пришли тысячи людей в Чечне

Пробка из машин растянулась на несколько километров [видео]
Алена БЕЛЯЕВА
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Май 2013 года. Юсуп Темерханов, осужденный на 15 лет колонии строгого режима за убийство экс-полковника Юрия Буданова, во время оглашения приговора в Мосгорсуде. Фото ИТАР-ТАСС/ Артем КоротаевМай 2013 года. Юсуп Темерханов, осужденный на 15 лет колонии строгого режима за убийство экс-полковника Юрия Буданова, во время оглашения приговора в Мосгорсуде. Фото ИТАР-ТАСС/ Артем Коротаев
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В Чечне на похороны убийцы бывшего подполковника Юрия Буданова пришли тысячи человек. В социальных сетях появились видеоролики, на которых можно увидеть многокилометровую пробку из автомобилей на подъезде к родному селу Юсупа Темирханова.

Улицы небольшого села Гелдаган оказались заполнены жителями Чечни и Ингушетии. Мужчины молча идут к дому Темирханова, чтобы попрощаться и выразить скорбь родственникам Юсупа. Примечательно, что многие считают его настоящим героем и благодарят родителей, которые воспитали такого достойного сына.

Напомним, Темирханов скончался 3 августа в колонии в Омской области, где отбывал срок за убийство бывшего полковника Юрия Буданова. Причиной смерти стала остановка сердца.

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Похороны убийцы Будагова
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Он успел отсидеть всего половину срока за то, что в июне 2011 года на Комсомольском проспекте в Москве застрелил Юрия Буданова. Дело вышло резонансным, ведь сам бывший военнослужащий в свое время обвинялся в похищении, изнасиловании и убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой.

Буданов был арестован в марте 2000 года. Позже в изнасиловании чеченки признался другой участник дела, а Буданов был приговорен к 10 годам колонии и лишен офицерского звания и ордена Мужества. В 2009 году его условно-досрочно освободили.

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На похороны Темирханова приехали тысячи человек
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Вскоре после убийства Буданова в Чечне задержали Юсупа Темерханова. Он решил отомстить за смерть Кунгаевой, хотя и никогда и не знал бывшего полковника.

Во время заключения Темирханов часто болел и в итоге скончался от остановки сердца. Он будет похоронен в родном селении Гелдаган.

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В родное село Темирханова приехали тысячи людей
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