Рамзан Кадыров приехал на поминки по убийце Буданова

4 Авг. 19:23 2018-08-04T19:26:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Рамзан Кадыров в своем аккаунте в социальных сетях написал пост, посвященный смерти Юсупа Темерханова.

В самом начале сообщения глава Чечни отметил, что на суде Темерханов не признал себя виновным ни в одном инкриминируемом ему преступлении. А в своем заключительном слове Юсуп и вовсе заявил, что его не было на Комсомольском проспекте в Москве в тот день, когда застрелили бывшего полковника Буданова. Несмотря на это, он был признан виновным.

- Осуждение Темерханова и лишение его свободы сделало его в глазах чеченского народа и миллионов молодых людей из других регионов, человеком отомстившим за надругательство над Эльзой Кунгаевой и ее убийство Юрием Будановым. Каждый житель Чечни воспринимал убийство Эльзы, как личное оскорбление, - написал Рамзан Кадыров.

По его мнению, именно из-за этого множество людей, узнав о смерти Темерханова, приехали в его родное село, чтобы выразить соболезнования. Не стал исключением и сам Рамзан Кадыров, который приехал в Гелдаган вместе с муфтием республики, а также с председателем Парламента Чечни и депутатом Госудумы.

- К сожалению, судебные ошибки случаются во всем мире. И Юсуп Темерханов не единственный, кто перенес из-за этого бесчеловечные испытания и лишения. При этом он сохранил честь, мужество, достоинство, найдя в себе силы воли не взять на себя чужую вину, не признаться в том, что он не содеял, - отметил глава республики.

Кадыров высказал уверенность, что именно обвинительный приговор суда сделал Темерханова героем, который отомстил за убитую девушку. И именно таким он и останется в памяти народа, даже в том случае, если приговор будет пересмотрен.

- А Юрий Буданов, как говорил начальник генштаба ВС РФ Анатолий Квашнин, "явился, по сути дела, бандитом по отношению к мирному населению, подонком, которого надо с корнем вырывать из армейского коллектива". Всевышний наделил каждого в этой жизни правом сделать свой выбор. Один живет так, чтобы навсегда остаться в памяти народной, другой покрывает своё имя вечным позором.- подытожил Кадыров.