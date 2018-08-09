2018-08-09T15:21:15+03:00
Происшествия

Росгвардия назвала имена своих бойцов, погибших при сходе лавины в КБР

Трагедия унесла жизни четырех сотрудников спецподразделения
Михаил ЮЖНЫЙ
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Росгвардия назвала имена своих бойцов, погибших при сходе лавины в КБРРосгвардия назвала имена своих бойцов, погибших при сходе лавины в КБРФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Росгвардия РФ назвала имена четверых сотрудников своего ведосмства, которые погибли в результате схода лавины в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии.

Напомним, бойцы в количестве примерно около 20 человек совершали спуск с пика Пушкина в КБР, когда на них неожиданно сошла лавина. Четверо росгвардейцев оказались погребены под снегом.

Погиб старший прапорщик Евгений Когут, 1981 года рождения. Он с детства занимался альпинизмом, принимал участие в международных соревнованиях. Был женат, остались две дочери (2003 и 2008 годов рождения).

Евгений Когут. Фото: Росгвардия

Евгений Когут. Фото: Росгвардия

Среди погибших также оказался прапорщик Памир Сеитов, 1987 года рождения, инструктор по горной подготовке. Он неоднократно выполнял боевые задачи в горной местности, удостоен многочисленных ведомственных наград. У Сеитова остались вдова и годовалый сын.

Памир Сеитов

Памир Сеитов

Еще один погибший - прапорщик Александр Пекарь, 1983 года рождения, служил в должности старшего инструктора инструкторско-методической группы армавирского отряда спецназа Южного округа войск национальной гвардии.

Александр Пекарь. Фото: Росгвардия

Александр Пекарь. Фото: Росгвардия

Также погиб и разведчик грозненского отряда спецназа Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии, сержант Вадим Арысланов, 1981 года рождения. Он также являлся инструктором горной подготовки, кандидатом в мастера спорта России по альпинизму. Арысланов в 2001 году в спецоперации в горах Чечни лично уничтожил боевика - так называемого эмира Шатойского района.

Вадим Арысланов. Фото: Росгвардия

Вадим Арысланов. Фото: Росгвардия

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