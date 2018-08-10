2018-08-10T10:32:59+03:00
Происшествия

Стало известно, когда спасатели спустят с гор тела погибших в Приэльбрусье росгвардейцев

По факту трагедии будет возбуждено уголовное дело
Михаил ЮЖНЫЙ
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Стало известно, когда спасатели смогут спустить с гор тела погибших в Приэльбрусье росгвардейцевСтало известно, когда спасатели смогут спустить с гор тела погибших в Приэльбрусье росгвардейцевФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Стало известно, когда спасатели смогут спустить с гор тела четырех сотрудников Росгвардии, которые погибли в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии.

- Сейчас на место гибели четырех альпинистов пешком дошли 13 сотрудников отряда. Они были полностью готовы к эвакуации тел еще 9 августа, но из-за погодных условий было принято решение, что спасатели начнут транспортировку тел только, - уточнили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в правоохранительных органах КБР.

Сейчас большая группа военных следователей на месте выясняет обстоятельства гибели четырех сотрудников Росгвардии. По результатам работы правоохранителей будет возбуждено уголовное дело по соотвествующей статье.

Напомним, четыре военнослужащих Росгвардии погибли вечером 8 августа на высоте примерно около 4,5 тысяч метров при сходе лавины. Трагедия случилась между пиками Пушкина и Дых-Тау. Для эвакуации тел ранее предполагалось привлечь специальный вертолет, но из-за плохих погодных условий, бурана и снежного дождя, он не смог даже подняться в воздух.

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