2018-08-13T10:37:24+03:00
Происшествия

На Эльбрусе спасатели ищут пропавшего туриста из Волгограда

Мужчина пошел в одиночку
Алена БЕЛЯЕВА
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На поиски альпиниста вышли спасателиНа поиски альпиниста вышли спасателиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Эльбрусе пропал пожилой альпинист из Волгограда. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России, мужчина перестал выходить на связь ранним утром 13 августа.

О том, что 58-летний турист перестал выходить на связь в ведомство сообщили в 6:40 утра. Оказалось, что волгоградец уже практически покорил вершину, когда знакомые не смогли ему дозвониться.

В экстренном ведомстве отметили, что альпинист 1960 года рождения совершал восхождение в одиночку и не зарегистрировался перед уходом в горы. Поэтому у него нет специальных средств для связи со спасателями. Из-за этих обстоятельств поисково-спасательные работы затрудняются.

На данный момент известно, что пропавший альпинист может находиться на высоте 5 600 метров. С утра на его поиски выдвинулись шестеро спасателей.

Напомним, 8 августа в Приэльбрусье во время восхождения погибли четверо военнослужащих Росгвардии. Всего гору в этот момент покоряли двадцать человек. Мужчины поднимались в связке и между пиками Пушкина и Дых-Тау на высоте примерно около 4,5 тысяч метров попали под лавину. Из-за усилившейся непогоды их тела не сразу удалось эвакуировать с горы.

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