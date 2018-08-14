Взрыв на нефтяной скважине на Ставрополье попал на видео

СЕГОДНЯ 13:20 2018-08-14T13:26:37+03:00

В результате взрыва погибли два человека, ещё один получил серьёзные ожоги и травмы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жертвами инцидента стали три человека, двое из них скончались в больнице [видео]

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В интернете появилась запись камеры наблюдения, зафиксировавшей взрыв на нефтяной скважине на Ставрополье. Напомним, в результате инцидента в Нефтекумском городском округе травмы и ожоги получили три человека, двое из них поже скончались в больнице.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю, инцидент произошёл в посёлке Затеречный 7 августа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/664276" frameborder="0"></iframe> Взрыв на нефтяной скважине в Нефтекумске.

— На нефтяной вышке прогремел мощнейший взрыв. В результате в реанимацию Нефтекумской городской больницы поступили трое пострадавших с различными травмами и ожогами. Позже одного из них перевели в городскую больницу Москвы, — говорится в сообщении ведомства.

Несмотря на усилия врачей, спасти удалось лишь одного из рабочих. Двое пострадавших в скончались 12 августа в больницах Москвы и Нефтекумска. Состояние последнего оценивается как удовлетворительное.

Причины ЧП пока неизвестны. В настоящий момент следователи проводят ряд экспертиз, опрашивают свидетелей и собирают улики, которые могут пролить свет на обстоятельства трагедии. И, возможно, послужат основанием для возбуждения уголовного дела по факту гибели двух рабочих.