Взрыв на нефтяной скважине на Ставрополье попал на видео
В интернете появилась запись камеры наблюдения, зафиксировавшей взрыв на нефтяной скважине на Ставрополье. Напомним, в результате инцидента в Нефтекумском городском округе травмы и ожоги получили три человека, двое из них поже скончались в больнице.
Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю, инцидент произошёл в посёлке Затеречный 7 августа.
Взрыв на нефтяной скважине в Нефтекумске.
— На нефтяной вышке прогремел мощнейший взрыв. В результате в реанимацию Нефтекумской городской больницы поступили трое пострадавших с различными травмами и ожогами. Позже одного из них перевели в городскую больницу Москвы, — говорится в сообщении ведомства.
Несмотря на усилия врачей, спасти удалось лишь одного из рабочих. Двое пострадавших в скончались 12 августа в больницах Москвы и Нефтекумска. Состояние последнего оценивается как удовлетворительное.
Причины ЧП пока неизвестны. В настоящий момент следователи проводят ряд экспертиз, опрашивают свидетелей и собирают улики, которые могут пролить свет на обстоятельства трагедии. И, возможно, послужат основанием для возбуждения уголовного дела по факту гибели двух рабочих.
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