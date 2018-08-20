2018-08-20T11:29:05+03:00
Происшествия

18 человек были госпитализированы после массового ДТП в Дагестане

На трассе столкнулись пять автомобилей
Алена БЕЛЯЕВА
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В аварии пострадали 18 человек. Фото: МЧС ДагестанаВ аварии пострадали 18 человек. Фото: МЧС Дагестана
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Около восьми часов утра 20 августа в Карабудахкентском районе Дагестана произошла массовая авария с большим числом пострадавших. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе республиканского МЧС России, на дороге в поселке Ачи-су столкнулись пять автомобилей, в том числе и пассажирская "ГАЗель".

В результате аварии пострадали 18 человек. Всех их доставили в Центральную городскую больницу города Избербаш. Семерым пострадавшим назначили амбулаторное лечение, а 11 человек госпитализировали. Среди тех, кто сейчас находится на больничных койках, двое детей. Согласно имеющимся данным, один человек находится в тяжелом состоянии.

В экстренном ведомстве отметили, что к ликвидации последствия аварии было привлечено 28 человек и 8 единиц техники. Сейчас движение на дороге не затруднено. Сотрудникам полиции предстоит выяснить, что стало причиной столь серьезной аварии.

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