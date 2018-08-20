2018-08-20T14:57:45+03:00
Происшествия

Нападение боевиков на полицейских в Чечне попало на видео

Злоумышленники были вооружены гранатами и ножами [видео]
Алена БЕЛЯЕВА
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Боевиков удалось ликвидировать. Фото: соцсетиБоевиков удалось ликвидировать. Фото: соцсети
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20 августа в нескольких районах Чечни вооруженные боевики совершили нападение на полицейских. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ГУ МВД по республике, сначала двое преступников атаковали отдел полиции о Шалинскому району. Мужчины были вооружены ножами и смогли ранить двоих полицейских. Злоумышленников удалось ликвидировать.

Примерно в это же время смертник с гранатой ворвался в стационарный полицейский пост Мескер-Юрт и совершил самоподрыв. Полицейские в этой атаке не пострадали.

Чуть позже стрельба раздалась уже в Грозном. Неизвестный мужчина на пересечении улиц Первомайская и Исаева открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и смог убить одного из них.

Еще один боевик также решил устроить теракт в столице республики. Сначала преступник, который не так давно вышел на свободу по амнистии, подъехал к посту ДПС на въезде в город и бросил туда взрывное устройство. После того, как прогремел взрыв он попытался уехать, но не смог оторваться от полицейских.

Тогда злоумышленник сбил одного из них автомобилем. Преступника удалось ликвидировать. С ним в машине находился подросток, который также был убит во время перестрелки. Сейчас их личности устанавливают.

Наезд на полицию в Чечне.

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