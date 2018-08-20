Роспотребнадзор: Северная Осетия стала пятым регионом России с самой загрязненной почвой

СЕГОДНЯ 16:00 2018-08-20T17:03:35+03:00

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В течении 2017 года специалисты отобрали и исследовали больше 316 тыс проб почвы российской земли.

Как стало известно "Комсомольской правде на Северном Кавказе" из доклада "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2017 году", сразу 4 региона Северного Кавказа вошли в топ-16 субъектов с самой чистой почвой.

Как отметили в Роспотребнадзоре, соответствующие пробы не показали превышение "гигиенических нормативов по санитарнохимическим показателям" - а значит содержание в земле тяжелых металлов (ртуть, свинец, кадмий и др.) на безопасном для человека уровне.

А вот у соседа - Северной Осетии - показатели безрадостные. Как следует из отчета, 23% проб почвы не соответствуют нормативам - в рейтинге по чистоте земли республика стала пятой с конца. Хуже, чем в РСО-Алании, земля Приморского края (48%), Новгородской области (32,8 %), Санкт-Петербурга (30%) и Кировской области (24,4 %).

При этом специалисты отмечают, что за последние пять лет качество почв, отобранных для анализа на "селитебных территориях" городов и сел России, улучшилось.

Кстати, на уровень загрязнения почв влияют такие факторы, как:

– выбросы предприятий;

– загрязнение бытовыми отходами;

– увеличение числа автомобилей, автомоек, СТО;

– изношенность и дефицит мусоровозов и контейнеров;

– изношенные канализации и другое.