Мажор устроил тройное ДТП в Махачкале - один человек погиб и шестеро пострадали

СЕГОДНЯ 08:10 2018-08-18T08:17:07+03:00

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Около 9 часов вечера 17 августа в Махачкале на проспекте Имама Шамиля 101 произошло ДТП с участием трех автомобилей. Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе местного МВД, авария унесла жизнь одного человека, еще шестеро в результате происшествия получили травмы разной степени тяжести и были досталены в больницу.

По информации ГУ МЧС по Республике Дагестан, возгорания на месте аварии не было и движение не было нарушено.

- К ликвидации последствий происшествия было привлечено 21 человек и 7 единиц техники, в том числе от Главного управления МЧС России по Республике Дагестан привлечено 10 человек и 3 единицы техники, - добавили в аварийной службе.

Со слов свидетелей, виновником трагедии стал водитель "Мерседеса", который обгонял машины небезопасно для других участников движения:

- На мерсе в "шашки" играл, всех обгонял! Задел приору, а она вылетела на встречку...И на мерсе кто снимал через люк умер на месте, - рассказали детали ЧП очевидцы в соцсетях.

Отметим, что это неофициальная информация и со слов местных жителей погиб 18-летний юноша.