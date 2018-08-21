У ставропольцев упали реальные доходы

СЕГОДНЯ 15:17 2018-08-21T16:01:16+03:00

Только на потребительские расходы жители края тратят почти 20 тыс рублей в месяц Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Все потому, что платежи и цены растут в регионе быстрее, чем зарплата

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За первое полугодие 2018 года на Ставрополье на 10% выросла средняя зарплата и при этом на 0,4% упали реально располагаемые доходы.

Как узнала "Комсомольская правда на Северном Кавказе" из отчета "Северо-Кавказстата", в среднем ставропольцы получают 27,6 тыс рублей ЗП в месяц, но тратят только на потребительские расходы 19,8 тысяч.

- За январь-июнь 2018 года в структуре денежных расходов населения увеличились расходы на покупку товаров до 65,8% против 61,7% в январе-июне 2017 года, оплату услуг до 19,5% против 17,9%, оплату обязательных платежей и взносов – до 9,1% против 7,9 процента, - подсчитали специалисты.

При этом, по данным аналитического агенства, самый большой рост зарплаты на Ставрополье показали: деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (+26% до 24,9 тыс рублей), производство резиновых и пластмассовых изделий (+25% до 14,4 тыс рублей),гостиничное дело и общепит (+23% до 17,4 тыс рублей), металлургическое производство (+20% до 40,7 тыс рублей), строительство (+20% до 30,3 тыс рублей).

А падение: деятельность по операциям с недвижимым имуществом (-3% до 20,2 тыс рублей) и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (-3% до 16,9 тыс рублей).