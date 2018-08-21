На Ставрополье приняли отставку судьи после скандала с голой блондинкой

СЕГОДНЯ 18:40 2018-08-21T18:44:02+03:00

Макаров попросил рассмотреть заявление об увольнение в его отсутствие

Макаров написал по собственному, не объяснив причины своего ухода

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Прославившийся из-за видеоролика председатель Октябрьского районного суда Ставрополя Юрий Макаров оставил свою должность.

Как рассказали «КП» в Ставропольском краевом суде, на состоявшемся сегодня заседании квалификационной коллегии судей Макарова единогласно отправили в отставку по собственному желанию.

- Никаких объяснений не было, потому что Макаров попросил рассмотреть заявление в его отсутствие, - сообщила пресс-секретарь Ставропольского краевого суда Елена Чурюда. - Заявление об увольнении он подал 20 августа.

Отметим, после увольнения по собственному желанию за Макаровым по закону закрепляются все привилегии, положенные судьям в отставке - от бесплатного проезда в общественном транспорте до хорошей пенсии.

Уход Юрия Макарова с должности председателя ставропольского суда связывают со скандальным видео, снятым на заправке в Краснодарском крае. На кадрах показано, как на парковке из "Мерседеса" выходят по-деловому одетый мужчина, похожий на Макарова, и голая блондинка, чьи нагие прогулки по магазину тот снимает на телефон.

Сам Макаров утверждал, что на видео не он, но согласился с тем, что номера машины совпадают с его.

Из сведений о доходах и имуществе, мы выяснили что в год Макаров зарабатывал около 3 млн рублей и тот самый "Мерседес-Бенц GL-350" был у него задекларирован. Кроме люксового авто Макаров владел квартирой площадью 80 квадратных метров. У его жены указаны в собственности земля в 616 квадратов, гараж в 42 квадрата, дом в 430 квадратов и машина "Хендэ Solaris".

Председателем Октябрьского районного суда Ставрополя Юрий Макаров стал 22 октября 2015. О своем назначении на высокий пост он говорил журналистам следующее:

- Я постараюсь сделать все, чтобы укрепить авторитет судей. Смысл моей деятельности - завоевать доверие граждан к судебной системе, - говорил Макаров.

До этого Макаров занимал 5 лет должность судьи Андроповского районного народного суда, 10 лет пост судьи Андроповского районного суда и 15 лет был судьей Ставропольского краевого суда.