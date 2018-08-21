2018-08-21T18:44:02+03:00
Происшествия

На Ставрополье приняли отставку судьи после скандала с голой блондинкой

Макаров написал по собственному, не объяснив причины своего ухода
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Макаров попросил рассмотреть заявление об увольнение в его отсутствиеМакаров попросил рассмотреть заявление об увольнение в его отсутствие
Изменить размер текста:

Прославившийся из-за видеоролика председатель Октябрьского районного суда Ставрополя Юрий Макаров оставил свою должность.

Как рассказали «КП» в Ставропольском краевом суде, на состоявшемся сегодня заседании квалификационной коллегии судей Макарова единогласно отправили в отставку по собственному желанию.

- Никаких объяснений не было, потому что Макаров попросил рассмотреть заявление в его отсутствие, - сообщила пресс-секретарь Ставропольского краевого суда Елена Чурюда. - Заявление об увольнении он подал 20 августа.

Отметим, после увольнения по собственному желанию за Макаровым по закону закрепляются все привилегии, положенные судьям в отставке - от бесплатного проезда в общественном транспорте до хорошей пенсии.

Уход Юрия Макарова с должности председателя ставропольского суда связывают со скандальным видео, снятым на заправке в Краснодарском крае. На кадрах показано, как на парковке из "Мерседеса" выходят по-деловому одетый мужчина, похожий на Макарова, и голая блондинка, чьи нагие прогулки по магазину тот снимает на телефон.

Сам Макаров утверждал, что на видео не он, но согласился с тем, что номера машины совпадают с его.

Из сведений о доходах и имуществе, мы выяснили что в год Макаров зарабатывал около 3 млн рублей и тот самый "Мерседес-Бенц GL-350" был у него задекларирован. Кроме люксового авто Макаров владел квартирой площадью 80 квадратных метров. У его жены указаны в собственности земля в 616 квадратов, гараж в 42 квадрата, дом в 430 квадратов и машина "Хендэ Solaris".

Председателем Октябрьского районного суда Ставрополя Юрий Макаров стал 22 октября 2015. О своем назначении на высокий пост он говорил журналистам следующее:

- Я постараюсь сделать все, чтобы укрепить авторитет судей. Смысл моей деятельности - завоевать доверие граждан к судебной системе, - говорил Макаров.

До этого Макаров занимал 5 лет должность судьи Андроповского районного народного суда, 10 лет пост судьи Андроповского районного суда и 15 лет был судьей Ставропольского краевого суда.

Голая блондинка на заправке Краснодара покупает пиво: все снимает мужчина, похожий на судью из Ставрополя.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Где в Ставрополе купить школьную форму со скидкой
Подросток, устроивший самоподрыв в Чечне, скончался в больнице
В ДТП в Ингушетии погиб человек и трое пострадали
20 минераловодских юнармейцев побывали на военном аэродроме «Чкаловский»
Туристы случайно сняли сход лавины в Приэльбрусье
На Ставрополье обиженный работник поджёг магазин специй
Минздрав Чечни рассказал о состоянии пострадавших при нападении полицейских
Губернатор Ставрополья раскритиковал администрацию Предгорного района
В Минводах гость пришел к знакомой женщине и порезал ее шубы ножом
Военнослужащие ЮВО отразили атаку смертников на «Джихад-мобилях»
На Эльбрусе эвакуировали туристку из Липецкой области
Ставропольца унесло в открытое море под Анапой
Сергей Пускепалис в Пятигорске рассказал, чем опасна профессия актера
В Чечне 11-летняя девочка утонула во время купания
В Черкесске момент наезда авто на пешехода попал на видео
Больше 600 семей из Ставрополя получили сертификаты на покупку жилья
В Пятигорске водителям напоминают о ПДД с помощью картонных детей
На Эльбрусе приостановили поиски туриста-одиночки из Волгограда
В Чечне возбудили уголовное дело после нападений на полицейских
Жительница Владикавказа попала под суд за организацию наркопритона
Ставропольчанин простил жену после удара ножом в грудь
Специалисты Ставропольской психбольницы № 1 покорили Эльбрус
Директор РАНХиГС Азамат Тлисов: Форум «Машук» в Пятигорске - драйвер развития добровольческого движения округа
Иностранный предприниматель подарил жителям Чечни 15 тонн фруктов
Двух полицейских на Ставрополье заподозрили в превышении полномочий и незаконном лишении свободы
В Ставрополе задержали банду из 12 наркоторговцев
Ставропольцев приглашают на тест-драйв ŠKODA KODIAQ