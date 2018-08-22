В Дагестане овца выиграла конкурс красоты на празднике Курбан-Байрам

СЕГОДНЯ 15:15 2018-08-22T15:48:53+03:00

За это ей подарили жизнь, а ее хозяину - кинжал

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Поистине красота не только спасает мир, но и дарит жизнь. Так случилось с одной овцой в Дагестане. Там прошел конкурс красоты, в котором она победила. Это мероприятие было приурочено к священному для мусульман празднику Курбан-Байрам, когда, кстати, верующие традиционно закалывают жертвенных животных. Но накануне власти объявили конкурс красоты среди овец и баранов. Об этом даже официально объявили на интернет-сайте администрации Буйнакского района.

- Основным критерием в конкурсе является креативный и творческий подход фермера к заданию, - написали в объявлении. - Учитываться будут и такие показатели, как густота шерсти, красивые рога и т. д.

Так что фермеры, которые собирались на праздник, срочно кинулись искать украшения и косметику для своих «красавиц». Понятие «красота» каждый понял по-своему. На подиум вывели десять овец, разряженных в пух и прах. Некоторым хозяева специально купили набедренные повязки (в которых танцуют восточные танцы) и даже сделали «макияж». Одной из конкурсанток намалевали красные губы на морде. А другой - обмотали рога розовым боа. Организаторы уточнили: есть такая порода, где овцы рогатые. Хотя... Некоторые фермеры все-таки слукавили и под красивыми побрякушками спрятали настоящих баранов. Зачем? Самцы вроде как статью повыше, шерстью погуще, да и дополнительное место для украшений в виде рогов - на месте.

К слову, все «красавицы» не только блистали серьгами и бусами, но и были чисты, как агнцы.

- Накануне их всех искупали, так что все они стали пушистые, красивые, и от них чудно пахло, - рассказала руководитель пресс-службы Буйнакского района Дагестана Самина Ханова.

Титул «Вице-мисс» получил баран Чемпион». Фото: пресс-службы администрации Буйнакского района.

Правда, один из фермеров, все же подчеркнул природное достоинство своего подопечного, надев кепку и ярко-синий комбинезон. Несмотря на то, что баран явно выбивался из сонма «красавиц», его высоко оценили за мужественность и смелость встать в строю размалеванных овец. Как рассказал фермер из Левашинского района Дагестана Магомед Гаджилаев, его подопечный по имени «Чемпион» не просто баран, а настоящий победитель по боям без правил. Доказательство тому - блестящая медалька на шее конкурсанта.

В конце конкурса, насмотревшись буквально «нечеловеческой красоты», жюри раздавало призы и места. А в составе жюри были уважаемые люди - такие, как старший научный сотрудник отдела животноводства Федерального аграрного научного Центра Шамшит Кабардиев, глава Управления животноводства министерства сельского хозяйства РД Юсуф Юсуфов, и другие.

Третье место присудили красавице «Голубая звезда». Фото: пресс-службы администрации Буйнакского района.

- В итоге было решено присудить первое место овце по кличке «Принцесса Айша», - рассказала Самина Ханова. - Титул «Вице-мисс» получил баран "Чемпион», а третье место присудили красавице «Голубая звезда». Кличку конкурсантке придумали уже на месте, просто она была вся в голубом.

Хозяину победительницы Исламу Исмаилову из селения Нижнее Казанище вручили ценный приз - кинжал, инкрустированный народными дагестанскими узорами. Остальным также достались подарки и призы. Но главный приз, конечно, же получили победители. Им дарована жизнь.

- Овцу-победительницу теперь точно не зарежут, - рассказали в пресс-службе администрации района. - Она станет примой стада, ведь именно она дает больше всего шерсти.