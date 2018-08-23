В горах Северной Осетии пропала группа профессиональных альпинистов

СЕГОДНЯ 16:40 2018-08-23T16:46:42+03:00

К поискам альпинистов подключились спасатели со всего Северного Кавказа. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по КБР

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В Северной Осетии без вести пропала группа профессиональных альпинистов из Краснодарского края. Ребята не вернулись из восхождения несколько дней назад, однако поиски до сих пор безуспешны. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Северной Осетии.

— В Ирафском районе республики без вести пропали три альпиниста, совершавшие восхождение на гору Галдор, на высоту 4238 метров. Известно, что они были членами сборов, организованных Федерацией альпинизма Краснодарского края, — рассказали в пресс-службе экстренного ведомства.

Сигналов бедствия альпинисты не подавали, поэтому сначала участники сборов попытались разыскать пропавшую группу самостоятельно. К спасателям они обратились лишь 21 августа. В МЧС сразу подошли к ситуации со всей серьёзностью и подняли в воздух специальную авиацию.

— Осмотр мест, где могли находиться участники восхождения никаких результатов не дал, после чего к месту событий стали стягивать спасателей со всего Северного Кавказа. Сейчас на месте работают профессионалы из Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестана и Ставропольского края. Всего в работах участвуют 22 специалиста и 5 единиц техники, — сообщили в региональном МЧС.

Однако и наземные поиски пока не дают никакого результата. Сейчас спасатели ждут возможности вновь поднять в воздух вертолёты, надеясь более тщательно исследовать северный склон Галдора, и всё-таки разыскать терпящую бедствие группу.

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