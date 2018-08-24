В Северной Осетии обнаружены тела трёх пропавших альпинистов

СЕГОДНЯ 17:50 2018-08-24T17:53:39+03:00

Группа из Краснодарского края во время сложного восхождения на гору Галдор

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В Северной Осетии спасателям удалось обнаружить тела трёх погибших альпинистов из Краснодарского края. Сейчас решается вопрос их эвакуации. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Северной Осетии.

— Найдены тела альпинистов, совершавших восхождение на гору Галдор в Ирафском районе Северной Осетии. Они обнаружены в юго-западном кулуаре между двумя маршрутами по которым погибшие должны были совершать подъем и спускаться. Доступ к телам значительно затрудняется из-за камнепада, характерного для этой местности. В настоящее время решается вопрос их эвакуации.

Напомним, что группа принадлежала к Федерации альпинизма Краснодарского края, которая проводила сборы в специальном лагере в горах Северной Осетии. Три человека ушли покорять маршрут четвёртой степени сложности, для этого им нужно было подняться на высоту 4238 метров. Несмотря на профессионализм альпинистов, гора Галдор осталась непокорённой.

Когда группа не вернулась в означенный срок, участники сборов предприняли попытку разыскать пропавших собственными силами. И только потерпев неудачу, 21 августа обратились за помощью к спасателям.

В МЧС сразу предприняли экстренную попытку найти группу, подняв в воздух вертолёты, однако изучение склона с воздуха результатов не дало. Спасателям пришлось пересесть на ратраки.

В операции принимали участие специалисты экстренных служб из Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестана и Ставропольского края, в количестве 22 челвовек на 5 спецмашинах.