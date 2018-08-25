Ессентуки: водная феерия

СЕГОДНЯ 13:50 2018-08-25T13:54:39+03:00

Этот фонтан, хоть и не самый большой на Северном Кавказе, но зато один из самых красивых.

«КП» разузнала, как продуктивно и с пользой провести выходные в «столице нарзанов» Кавминвод

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.«КП» продолжает рассказывать о городах Кавминвод, где можно хорошо и с пользой отдохнуть и набраться сил.

Фонтан: самый большой в регионе

В Ессентуках заблудиться трудно. Это не Пятигорск с горой Машук, и не Кисловодск с огромным парком. В Ессентуках достопримечательности в основном находятся в Курортном парке, а его найти очень легко - прямо возле железнодорожного вокзала. Так что выражение «с корабля на бал» - это про Ессентуки. Однако лучше никуда не спешить и зайти в парк с центрального входа, который располагается на Театральной площади. Увидев площадь, вы поймете, почему.

Первое, что попадается там на глаза, - огромный фонтан. Он, кстати, считается самым большим на Северном Кавказе, общая площадь составляет около 400 квадратных метров, при этом каждую минуту в небо взмывают примерно 10 тонн воды! Трубы подачи воды спрятаны под землей, и струи бьют прямо из брусчатки, вечерами включается подсветка, и - гуляющие становятся зрителями настоящей водной феерии.

Как добраться: от ж/д вокзала вниз по ул. Интернациональной 200 метров.

Лечебный парк: растения со всего мира

Главная достопримечательность города - курортная зона с расположенными на ее территории памятниками архитектуры федерального значения и садово-паркового искусства. Парк сохранил свой первозданный вид с начала XX века. Тогда на огромной болотистой равнине в 60 гектаров высадили более 7000 деревьев, проложили дорожки-терренкуры, оборудовали места для отдыха, возвели Галерею источника № 17. Сегодня здесь на территории в 51 гектар произрастает более 90 видов деревьев и кустарников, привезенных из различных частей мира. Поэтому, гуляя по парку, можно бесконечно восхищаться тенистыми аллеями, разнообразием растительности и птиц, роскошными клумбами, каскадными лестницами, прохладными гротами, оригинальными беседками и питьевыми галереями.

Как добраться: от ж/д вокзала вниз по ул. Интернациональной 200 метров.

Время работы: круглосуточно.

Бесплатно.

Трубы подачи воды спрятаны под землей, и струи бьют прямо из брусчатки.

Беседка с оркестром

Неподалеку от входа в Лечебный парк - беседка, украшенная затейливым орнаментом. Беседка сделана из чугуна, но выглядит воздушной, словно невесомой - узор настолько тонок, что кажется кружевом. Ее воссоздали буквально в этом году, чтобы возродить давнюю традицию танцев на свежем воздухе. Вечерами здесь устраивают настоящие музыкальные марафоны - форма свода беседки позволяет добиться уникальных акустических эффектов, если оркестр располагается внутри беседки.

Этот павильон появился 150 лет назад и с царских времен назывался «Случайная встреча». По выходным здесь играет эстрадный ансамбль с ретрохитами.

Грязелечебница: в античном стиле

Самым известным, выдающимся памятником архитектуры можно считать уникальное здание грязелечебницы имени Н. А. Семашко, которая до сих пор считается лучшей не только в России, но и в Европе.

Это здание постройки 1915 года, которое практически сохранилось в первозданном виде. Здание напоминает храмы Древней Греции и Рима, спроектированные по принципу древнеримских терм. Условно оно разделено на две части - мужскую и женскую. Фасад украшают скульптуры и барельефы, а у входа возвышаются фигуры Эскулапа и Гигиеи - богов, стоящих на страже красоты и здоровья. В советские годы здесь могли принимать лечение около 2500 человек в день.

Как добраться: ул. Семашко, 10: от ж/д вокзала Ессентуков маршрутками №№ 17, 9, 21, 23 до остановки «Санаторий «Украина». С 9.00 до 14.00. Выходной - воскресенье.

Бесплатно.

Галерея источника № 17: одна из красивейших в мире

Конечно же, любому гуляющему попадется на глаза целая аллея источников - №№ 4, 11, 17. Самое примечательное здание, считающееся одним из красивейших в мире, - здание Галереи источника № 17. Это самая большая питьевая галерея в Европе. Возведена она была в 1858 году по проекту приглашенного графом Воронцовым знаменитого архитектора Самуила Уптона. Именно поэтому в архитектуре переплелись английская готика и мавританские мотивы.

Галерея изначально предназначалась для прогулок «водяного общества» в дождливую и холодную погоду, но со временем места стало не хватать, появились пристройки, где располагались буфет, летняя читальня и почта. Спустя время в нишах стен были установлены статуи античных героев. В галерее по-прежнему можно гулять и бесплатно наслаждаться минеральной водой разной температуры. Но ее желательно не смешивать и, прежде чем пить, проконсультироваться с врачом.

В Ессентуки едут не только за знаменитым нарзаном, но и за новыми впечатлениями.

Вообще, здешние минеральные источники являются эталоном соляно-щелочных целебных вод не только в России, но и в мире. Впрочем, в Ессентуки едут не только за знаменитым нарзаном, но и за новыми впечатлениями.

Адрес: Курортный парк, 1.

Время работы:

Ежедневно, 7.00 - 19.00.

Бесплатно.

Цандеровский механотерапевтический институт: аналогов нет

В нижней части Курортного парка привлечет внимание небольшое деревянное в необычном ажурном убранстве здание - Зал механотерапии Цандеровского института на Водах. Он не имеет аналогов в России. Построен в 90-х годах XIX века. Сначала в нем было около 60 аппаратов Цандера. По сути, это предки нынешних современных тренажеров. Во время Второй мировой войны фашисты хотели вывезти уникальные аппараты в Германию. Но местный механик успел разобрать аппараты и сбросил все детали в кучу с мусором. Никому не нужная груда металлолома осталась лежать на месте, а после освобождения Ессентуков все машины заново собрали.

Кстати, знаменитый эпизод комедии «Любовь и голуби» - момент, где Василий Кузякин и Раиса Захаровна трясутся на странных механизмах - это те самые тренажеры Цандеровского института. Этот фрагмент фильма снимался в 1984 году.

Сегодня можно позаниматься в этом тренажерном зале под присмотром медсестры за 250 руб. Каждый вторник в здании механотерапии проводится обзорная экскурсия (начало в 15.30, цена билета - 60 рублей).

Как добраться: от ж/д вокзала вниз по ул. Интернациональной 200 мет­ров до Лечебного парка, далее по аллее вправо.

Адрес: Курортный парк, 4, тел. (87934) 6-51-03.

Время работы: 9.00 до 13.00

Цена билета: 60 рублей.

Где в Ессентуках остановиться

Отель "Ессентуки"

Адрес: ул. Чкалова, 6.

Тел. (87934) 6-54-98.

В 300 метрах от здания гостиницы расположен ж/д вокзал, вход в Лечебный парк. «Экономкласс»: 50 номеров разной категории на 2 - 4 этажах здания гостиницы.

Wi-Fi, почтовое отделение, кафе «Эдельвейс», парикмахерская на 1-м этаже.

Охраняемая автостоянка.

Сайт: http://essentuki-hotel.ru

Цена номера: 400 - 1800 руб./сутки.

• Отель «Оранж»

Адрес: ул. Кисловодская, 63.

Тел.: +7 (938) 308-55-55, +7 (988) 741-55-55.

Номера для некурящих. Трансфер от/до аэропорта. Ресторан, парковка, Wi-Fi, оплата картой.

Сайт: hotel-orange.ru

Цена номера: 1400 руб.

• Жемчужина

Адрес: ул. Большая Боргустанская, 92 а.

Тел.: (87934) 7-09-74, +7 (928) 340-34-84.

Отель в центре города, в 20 минутах ходьбы от Курортного парка.

Ресторан, сауна, прачечная, Wi-Fi, оплата картой. Питание: только завтрак (шведский стол), бар, сейф.

Сайт: http://instagram.com/hotel_zhemchuzhina

Цена номера: от 1599 руб.