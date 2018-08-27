Скандал в Чечне: четыре брата вышли работать моделями на подиум

СЕГОДНЯ 10:30 2018-08-27T11:06:28+03:00

Сами парни считают, что ничего зазорного в их карьере нет

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В Чечне вызвала скандал история живущих в Германии четырех братьев-чеченцев. Дело в том, что все четверо братьев работают в модельном бизнесе и заключают многотысячные контракты с ведущими домами европейскими моды Gucci и Versace. Это и вызывает удивление и непонимание со стороны некоторых их земляков.

По словам одного из братьев, Джабраила Дулатова в модельный бизнес они попали совершенно случайно. Вся семья Джабраила - отец, мать, четверо братьев - переехала как беженцы из Чечни в Германию в 2007 году.

В 16 лет, он по собственным словам, устроился работать в супермаркет, на зарабатанные деньги решил купить дорогой фирменный ремень от Gucci. В магазине Gucci к парню подошла какая-то незнакомая женщина, как выяснилось, модельный агент, и предложила несложную работу на подиуме. Она сказала, что была привлечена его импозантной брутальной внешностью. Поначалу Джабраил отказывался, объяснял, что он чеченец и верующий мусульманин, что модельная карьера явно не для него.

Младший Ислам (слева) очень радуется участию в показе моделей от Versace. Фото: Instagram Ислама Дулаева

Но женщина настаивала и в итоге Джабраил с согласия родителей все-таки пошел на кастинг, который успешно прошел. Уже через месяц он был в Париже, участвовал в самых модных показах. Модельные агенты увидели и его братьев, которых также позвали на работу.

Сейчас моделями работают все четыре брата Дулатовых - Джабраил, Сулумбек, Ислам и Тамерлан. Старшему сейчас - 24, младшему - только исполнилось 18. С Исламом, сделавшим фуром на неделе моды в Париже, уже подписал контракт модный дом Versace.

Братья-чеченцы выдвигают одно главное требование в работе: никаких съемок в обтягивающей одежде, коротких брюках или нижнем белье, никаких полуголых девушек рядом. Однажды один из братьев даже отказался от контракта в полторы сотни тысяч долларов, потому что он должен был в трусах позировать рядом с полуобнаженной женщиной.

Но братья хотят стать борцами, считают, что не всегда же фоткаться в красивой одежде. Каждый день Дулатовых начинается с усиленной тренировки, они соблюдают строгую диету и постоянно обсуждают предстоящие соревнования по боевым искусствам и модельные выступления.. А еще у них есть цель: открыть в Дюссельдорфе спортзал, в котором все чеченские ребята из близлежащих немецких городов смогут бесплатно боевыми искусствами

Новость о том, что чеченец сотрудничает с модным домом Versace, вызвала бурную реакцию среди чеченских пользователей соцсетей. Спорящие разделились на два примерно одинаковых лагеря: тех, кто выступает против того, чтобы чеченцы ходили по подиуму, и тех, кто не видит в этом ничего плохого. Поддерживают модельную деятельность чеченца, как правило, женщины, а критикуют, главным образом, мужчины.

- Ко мне пару раз на улиц в Германии подходили местные чеченцы, с упреком спрашивали: ты сам считаешь это нормальным - быть моделью, ходить по подиуму? После того, как я им объяснил про наши условия работы, что мы не одеваем для нас самое важное помнить, что мы мусульмане и чеченцы, они все понимали и больше претензий к нам не имели, - говорит Джабраил.

Все четыре брата - верующие мусульмане. Фото: BBC.com

Ислам Дулатов. Фото: его Instagram