В Дагестане завершились Всероссийские учения энергетиков

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-29T17:56:10+03:00

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Учения - СВЕТ

Первая неделя была самая тяжелая, это говорят все. Ведь такого масштаба работ и концентрации сил, средств, пожалуй, с советских времен не было. Надо было оперативно перебазировать технику, закупить и доставить опоры, счетчики, провод. Но самое главное - люди… Сравните: Тюмень, Сибирь, Калининград, Карелия, Воронеж, где температура летом редко бывает выше 25 - 30 градусов, и Дагестан, где в середине лета она доходит до 40 и выше… И вот этот климатический и температурный перепад энергетикам из разных регионов пришлось преодолеть в максимально короткие сроки. Здесь, на месте готовились к приему гостей очень тщательно…

Юрий Зайцев, генеральный директор МРСК Северного Кавказа: «Мы как принимающая сторона занимались не только вопросами организации труда, но и вопросами размещения, питания людей, обеспечения их безопасности, их отдыха. И, конечно, базирования техники и материалов, которые были задействованы в учениях. Ну а поскольку мы находимся на Северном Кавказе, который славится своим гостеприимством, то постарались сделать все, чтобы приехавшие в наш регион специалисты чувствовали себя как дома или даже лучше».

Глава МРСК Северного Кавказа Юрий Зайцев

Что надо? Сделаем!

Чтобы в живую узнать, так ли это, вместе с Юрием Зайцевым выезжаем в Сергокалинский район. От Махачкалы он в часе езды. Денек очень жаркий - на термометре 36 градусов. Здесь работают специалисты МРСК Северо-Запада и Ленэнерго - ставят новые опоры, тянут СИП (самоизолированный провод), монтируют счетчики.

О том, как идут работы в каждом из обозначенных районов, говорят на совещании в районной администрации, где собрались представители республиканской власти, «Россетей» и МРСК Северного Кавказа.

- Села, хутора в горной части района тоже в реконструкции нуждаются - хотелось бы, чтобы там тоже голый провод на СИП поменяли, - выражает общую просьбу глава района Магомед Омаров.

На что главный инженер «Россетей» Дмитрий Гвоздев заверяет:

- У нас есть задача: навести порядок в Дагестане в нашей сфере, и в течение пяти лет мы его наведем, будьте уверены!

- А еще у нас опоры, провода, трансформаторы в воздухе подвешены, - напоминает о проблеме бесхозяйных сетей глава района.

Эту проблему необходимо решать сообща, уверены представители «Россетей».

- Главное - вам надо провести сложную юридическую процедуру признания этого имущества бесхозяйным. Затем следует передача его в собственность субъекта, то есть муниципалитета, а муниципалитет, в свою очередь, уже вправе передавать его энергетикам, - разъясняет Дмитрий Гвоздев.

А у начальника Сергокалинских РЭС Расула Хабибовича Османова своя просьба, высказывает он ее осторожно: «Нам бы хотя бы одну вышку оставили бы из техники - очень она нам необходима!»

- 78 единиц спецтехники после учений точно останется в республике. Думаю, вышка вам найдется, - тут же комментирует главный инженер компании, зная, что износ техники и оборудования в республики высочайший - до 76%.

Один день учений

После совещания уже без официальных лиц выезжаем на место проведения работ. Показательной съемки здесь не планировалось, поэтому мы уверены, что ребят, которые проводят СИП, застанем врасплох. Но работают они спокойно, не реагируя на видеокамеру и фотоаппарат. Отвечая на наши вопросы, похвалили базу отдыха «Прибой», где им было определено прожить целый месяц. Говорят, что условия хорошие, питание - выше всяких похвал. Вот только искупаться в море питерским энергетикам пока не довелось - не успевают, работы много: выезжают в шесть утра, получают допуск к работе, целый день пашут, а на базе оказываются лишь к восьми вечера. И такой режим у всех задействованных в Учениях.

Кстати

Именно живущие в «Прибое» ребята в последний день мероприятий спасли чуть было не утонувших двух чеченских девочек, которых унесло в открытое море. И это уже второй случай - ранее находящиеся на территории «Дельфина» энергетики тоже спасли двоих детишек. На закрытии учений в Махачкале при награждении заполненный энергетиками зал приветствовал героев стоя. В первом ряду - полпред Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников, министр России по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарёв и глава Россетей Павел Ливинский.

На торжественной церемонии закрытия

А вечером на Штабе под руководством главного инженера «Россетей» Дмитрия Гвоздева ежедневный «разбор полетов», на котором уже после пройденного «экватора» Учений было понятно, что практически все с задачей справляются - многие пошли на перевыполнение плана и делают дополнительный объем работ.

Между тем

15 дочерних и зависимых обществ приняли участие в этой масштабной работе на территории трех районов: Буйнакского, Сергокалинского и Карабудахкентского, и двух городов: Махачкалы и Буйнакска. Среди них и северокавказские.

- Работа северокавказских энергетиков во время учений менее заметна невооруженным глазом, - поясняет Юрий Зайцев. - Ведь она не такая зрелищная, как установка опор и прокладывание СИП, которую делали наши коллеги из других МРСК. Наши специалисты в основном занимались установкой счетчиков в Махачкале и на территории обслуживания Буйнакских и Сергокалинских РЭС. План выполнили на 149 процентов: 967 приборов учета электроэнергии установлено, и сверх плана - 51 устройство сбора и передачи данных. Кроме того, ежедневно более 200 специалистов Дагестанской сетевой компании производили допуск к работам прибывших на Северный Кавказ энергетиков со всей России - от профессионализма и опыта этих допускающих зависит безопасность тех, кто непосредственно соприкасается с токоведущими частями электросетевого оборудования. Кроме того, за каждой компанией были закреплены наши кураторы, безопасники. На складах работали стропальщики и кладовщики…

Село Эрпели. В центре населенного пункта высадился массированный десант энергетиков Кубани. За день заменили шесть ветхих опор на новые железобетонные, протянули самонесущий изолированный провод, смонтировали устройства сбора-передачи данных (УСПД) на самих опорах, которые будут в автоматическом режиме передавать данные об энергопотреблении каждого абонента. Полное обновление получила и действующая комплектная трансформаторная подстанция (КТП).

Масштабные работы в селе Эрпели

В Эрпели в этот день допуск к работе производил Мухтар Гайдаров, командированный из Унцукульских РЭС. Провел инструктаж, согласовал отключения для обеспечения безопасности, рассказал своим приезжим коллегам об особенностях каждого конкретного места сети. Только после этого кубанцы приступили к работе.

А вот установка общедомовых приборов учета электроэнергии в многоквартирных домах (МКД) Махачкалы, которой занимаются энергетики МРСК Северного Кавказа, имеет свои особенности, которые связаны в каждом конкретном случае с состоянием оборудования. В одних многоэтажках оно удовлетворительное, в других - не поддается критике. Первыми в подъезды заходят специалисты Дагестанской сетевой компании, осуществляющие допуск электромонтеров к работам.

- Делаю заземление, обеспечиваю доступ к щиту, допускаю к работам только после того, как произвожу отключение по согласованию с диспетчером. Время проведения работ разное и зависит от того, как щит установлен, какой рубильник, есть ли возможность установить трансформаторы тока, - рассказывает электромонтер Махачкалинских городских электрических сетей Марат Магомедов. - В доме на Советской, 5, например, устанавливается общедомовой счетчик и трансформаторы тока на каждую фазу. Жильцов заблаговременно предупреждаем, развешиваем объявления. В день делаю порядка двух-трех допусков к работам на разных объектах.

В многоэтажках по проспекту Акушинского бригада энергетиков филиала МРСК Северного Кавказа - «Ставропольэнерго»: Юсуп Алиев и Александр Мухин, водитель Иван Стецович монтировали счетчики. Еще до их приезда рядом с домом под номером 14 Б уже кипела работа - специалисты МРСК Сибири занимались ремонтом трансформаторной подстанции. Очень жарко, а под спецодеждой температура поднимается еще выше, но сибиряки - не слабаки, работают четко и слажено.

- Большую работу по установке общедомовых приборов учета в МКД Махачкалы мы начали еще в 2017 году. В рамках учений ее завершили, смонтировав в общей сложности в соответствии с планом 654 счетчика, а затем еще и коллегам московским в районах помогли, - поясняет заместитель генерального директора по реализации услуг МРСК Северного Кавказа Константин Аликов.

Как говорят сами энергетики, никогда ранее они еще не сталкивались с таким объемом работ. Масштаб учений просто грандиозный. Но учения закончились. Что же дальше?

Со всеми своими задачами энергетики справились

Жизнь после учений…

- Учения - это, прежде всего, отработка навыков, мобилизация на одной территории группировки профессионалов своего дела из двух с половиной тысяч человек, - резюмирует главный энергетик Северного Кавказа Юрий Зайцев. - Это хорошая школа проверки того, как мы можем работать в команде, насколько способны оперативно решать возникающие задачи. Поэтому очень благодарен всем ребятам за мужество, терпение, профессиональный подход. И особая благодарность моим коллегам – генеральным директорам сетевых компаний, которые организовали четкую слаженную работу своих коллективов... Для Дагестана же самое главное в наших учениях - это масштабная ремонтная программа, серьезная модернизация сетей. Тот эффект, который был запланирован, достигнут. Но это только начало. Жизнь после учений не останавливается. Для проведения техаудита на территории всей республики по распоряжению руководителя «Россетей» Павла Ливинского на месяц осталась достаточно большая группировка специалистов из всех регионов - 500 человек. Выявленные ими в течение месяца объемы будут включены в инвестпрограмму по развитию электросетевого комплекса всей республики. Как сказал Павел Анатольевич, до 2023 года компания «Россети» обязательно подтянет электросетевой комплекс Дагестана до общероссийского уровня.