2018-08-29T18:50:22+03:00
Спорт

Играем за копейки: футболисты «Анжи» пожаловались на «нищенские» зарплаты в 100 тысяч рублей

О доблести сражающихся за гроши игроков рассказал главный тренер мачахачкалинцев
Андрей ЗОБОВ
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Некоторые футболисты «Анжи» получают «нищенские» 70-100 тысяч рублейНекоторые футболисты «Анжи» получают «нищенские» 70-100 тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Махачкалинский «Анжи» продолжает оставаться в бедственном положении: долги клуба превысили 250 миллионов рублей, поддержки от дагестанского правительства так и не дождались, да и игроки почти буквально не кормлены — зарплата основного состава команды задерживается с апреля, а молодежка вынуждена ездить на матчи через всю страну на автобусе. Ситуация действительно неподобающая для клуба премьер-лиги.

Обычно такие обстоятельства сильно демотивируют футболистов, привыкших жить сытой и роскошной жизнью, но, по словам главного тренера «Анжи» Магомеда Адиева, ребята держаться по-настоящему достойна, «вгрызаясь в газон» в каждом следующем матче. Правда, несмотря на это, результаты команды вызывают опасения. Из пяти игр в РФПЛ махачкалинцы выгирали лишь одну, безыдейно проиграв четыре остальных матча.

Проиграв четыре матча подряд «Анжи» опустился последнее месте в таблице РФПЛ Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Проиграв четыре матча подряд «Анжи» опустился последнее месте в таблице РФПЛФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

— В России футболистов десятилетиями считают, прошу прощения за откровенность, обленившимися дармоедами, которые играют за баснословные деньги и не делают ничего, — рассказал в интервью РИА Магомед Адиев. — Это мнение пошатнулось после блистательной игры нашей сборной на чемпионате мира. И могу прямо сказать, что мои футболисты тоже постоянно опровергают это суждение. Они сражаются как львы, хотя некоторые из них получают нищенские для игрока уровня премьер-лиги 70-100 тысяч рублей! Таких зарплат нет даже в первой лиге, сказать честно. Но всё равно они выходят на поле и назодят мотивацию до последнего биться за честь клуба.

Особенно тронула тренера история венесуэльского полузащитника Джона Чансельора. Перейдя в команду в начале февраля, футболист ни не спросил про заралату до августа.

— Когда он подошёл, я был страшно удивлён, — вспоминает тренер. — Оказалось, что парень не получал деньги на протяжении полугода, но был настолько скроным, что стеснялся спросить. Тем более первое время он был травмирован. Его беспокоит не его счёт в банке, его радует то, что он может играть, быть частью команды и верить в успех! — суверенно и победоносно закончил тренер

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