В Дагестане боевик напал на пост ДПС: ранены двое полицейских

СЕГОДНЯ 00:12 2018-08-30T00:13:34+03:00

В Дагестане ищут боевика, ранившего двух полицейских Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Террорист смог скрыться на авто, идет его поиск

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Двое полицейских получили ранения в перестрелке в Хасавюртовском районе Дагестана, преступник скрылся, сообщили РИА Новости в МВД республики.

- Примерно в около 11 часов вечера у селения Тотурбийкала Хасавюртовского района сотрудники полиции остановили подозрительный автомобиль для проверки документов. Из салона неизвестный открыл огонь по сотрудникам и скрылся, - уточнил "Комсомольской правде на Северном Кавказе" источник в правоохранительных органах Дагестана.

Полицейские получили ранения средней степени тяжести и были госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает.

На поиски преступника брошены все силы. Идет поиск подозрительного автомобиля. В Дагестане срочно введен план "Перехват". По тревоге поднят весь личный состав полиции Хасавюртовского района.