В Дагестане боевик напал на пост ДПС: ранены двое полицейских
Двое полицейских получили ранения в перестрелке в Хасавюртовском районе Дагестана, преступник скрылся, сообщили РИА Новости в МВД республики.
- Примерно в около 11 часов вечера у селения Тотурбийкала Хасавюртовского района сотрудники полиции остановили подозрительный автомобиль для проверки документов. Из салона неизвестный открыл огонь по сотрудникам и скрылся, - уточнил "Комсомольской правде на Северном Кавказе" источник в правоохранительных органах Дагестана.
Полицейские получили ранения средней степени тяжести и были госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает.
На поиски преступника брошены все силы. Идет поиск подозрительного автомобиля. В Дагестане срочно введен план "Перехват". По тревоге поднят весь личный состав полиции Хасавюртовского района.
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