«Машук-2018»: волонтер из Карачаево-Черкесии сделал мини-копию Северного Кавказа

СЕГОДНЯ 22:20 2018-08-31T22:24:32+03:00

А глава республики Рашид Темрезов рассказал молодежи, что нужно сделать для развития региона

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На минувшей неделе завершил работу девятый молодежный форум «Машук», который, без сомнения, стал особым событием для всего региона. Пятигорск проводил больше двух тысяч гостей из разных уголков страны, а также из Туркменистана, Южной Осетии и других стран.

О важности форума, конечно, говорит и тот факт, что среди многочисленных высоких гостей был и президент Владимир Путин.

- Деятельность добровольца далека от получения прибыли. Она связана с милосердием, с добротой сердца, с позывами души, - обратился к участникам «Машука» Владимир Владимирович. - Для государства ваша работа чаще всего эффективнее, чем работа бюрократических структур. Поэтому мне было так интересно сегодня посмотреть, какими проектами вы здесь занимаетесь.

А показали президенту много интересного: от копии Кавказа с ее красотами в миниатюре до экспозиции о героях России - современных и прошлых столетий. Укреплению исторической памяти нашей страны и сохранению культурных ценностей народов Кавказа посвятили не один проект. Владимир Путин старания молодежи оценил. Сказал, что там, где воспитывается любовь к соотечественникам и Родине, - рождаются целеустремленные и сильные духом люди.

- Хочется пожелать успехов таким, как вы, - добавил к сказанному президент. - Удачи вам! Спасибо.

Кстати, идею с воссозданием мини-копии Северного Кавказа воплотил в жизнь юноша из Карачаево-Черкесии. Свой проект Мухаммат Аджиев назвал «VR-гид Северного Кавказа».

- Мы хотим показать потенциальным гостям настоящий Кавказ и именно поэтому реализуем этот проект, - отметил Мухаммат.

Владимиру Путину и волонтерам задумка понравилась, и проект Аджиева как полезный и своевременный признали одним из лучших.

Важно сказать, что волонтеры занимаются не только культурно-досуговым направлением. Из злободневных на «Машуке» были представлены проекты о защите природы, переработке отходов, реабилитации инвалидов, развитии отечественной медицины и другие. За каждым - ближайшее будущее с новыми возможностями и достижениями.

Об этом напомнил и глава Карачаево-Черкесии. На встрече с участниками форума Рашид Темрезов подчеркнул, что сейчас нужно приложить все усилия для всестороннего развития республики и поддержать в первую очередь те проекты, которые раскроют богатый потенциал КЧР и улучшат жизнь людей.

В их числе: реализация Всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Архыз", строительство многопрофильной детской больницы, стопроцентная газификация Карачаево-Черкесии и другие. Темрезов выразил уверенность, что при поддержке президента России Владимира Путина все намеченное станет реальностью и добавил, что без инициативной молодежи в этом деле не обойтись:

- У нас в республике будет сформирован молодежный кадровый резерв и мы заинтересованы в том, чтобы талантливая, креативная молодежь приходила во власть, в том числе в исполнительную, законодательную и так далее, - подчеркнул глава республики.

Со слов Рашида Темрезова, без активной и талантливой молодежи общество не знает прогресса, а значит надо делать все, чтобы юное поколение не покидало республику:

- Что необходимо делать для того, чтобы талантливая умная молодежь не уезжала из республики?, - интересовались молодые люди.

- Это задача государственной власти, в том числе посредством создания высокотехнологических рабочих мест, на которые могут прийти высококвалифицированные специалисты из числа молодёжи, - ответил глава Карачаево-Черкесии.

Для создания комфортной молодежной среды, Рашид Темрезов уже поручил вице-премьеру Хызыру Чекуеву реализовать проект по созданию на территории республики открытых спортивных площадок воркаут, который показал один из участников "Машука".

Северо-Кавказский форум крайне важен для страны не только созидательно, но и ментально. Из общения и слаженной работы в интересах нации рождается «чувство локтя» - а из него взаимоуважение и любовь. Закаленные истинными ценностями люди не будут одурачены лживыми обещаниями и не позволят губить жизни своих соотечественников - они будут не доступны для экстремистских клешней.

Возможно, поэтому столицу СКФО выбрали площадкой для встречи и знакомства молодежи со всей страны. Многонациональный регион всегда недооценивали злопыхатели России, пытаясь рассорить соседствующие в мире народы.

СПРАВКА «КП»

Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» проводится в Пятигорске на Комсомольской поляне у подножия горы Машук с 2010 года. На встречу со своими проектами слетается молодежь со всей страны. Лучшие работы получают грантовую поддержку на реализацию. В 2018-м форум проходил с 10 по 24 августа, и в нем приняли участие около 2 тыс. молодых людей. Площадку «Машука» в этом году впервые посетил президент РФ Владимир Путин.