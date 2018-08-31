«Машук-2018»: волонтер из Карачаево-Черкесии сделал мини-копию Северного Кавказа
На минувшей неделе завершил работу девятый молодежный форум «Машук», который, без сомнения, стал особым событием для всего региона. Пятигорск проводил больше двух тысяч гостей из разных уголков страны, а также из Туркменистана, Южной Осетии и других стран.
О важности форума, конечно, говорит и тот факт, что среди многочисленных высоких гостей был и президент Владимир Путин.
- Деятельность добровольца далека от получения прибыли. Она связана с милосердием, с добротой сердца, с позывами души, - обратился к участникам «Машука» Владимир Владимирович. - Для государства ваша работа чаще всего эффективнее, чем работа бюрократических структур. Поэтому мне было так интересно сегодня посмотреть, какими проектами вы здесь занимаетесь.
А показали президенту много интересного: от копии Кавказа с ее красотами в миниатюре до экспозиции о героях России - современных и прошлых столетий. Укреплению исторической памяти нашей страны и сохранению культурных ценностей народов Кавказа посвятили не один проект. Владимир Путин старания молодежи оценил. Сказал, что там, где воспитывается любовь к соотечественникам и Родине, - рождаются целеустремленные и сильные духом люди.
- Хочется пожелать успехов таким, как вы, - добавил к сказанному президент. - Удачи вам! Спасибо.
Кстати, идею с воссозданием мини-копии Северного Кавказа воплотил в жизнь юноша из Карачаево-Черкесии. Свой проект Мухаммат Аджиев назвал «VR-гид Северного Кавказа».
- Мы хотим показать потенциальным гостям настоящий Кавказ и именно поэтому реализуем этот проект, - отметил Мухаммат.
Владимиру Путину и волонтерам задумка понравилась, и проект Аджиева как полезный и своевременный признали одним из лучших.
Важно сказать, что волонтеры занимаются не только культурно-досуговым направлением. Из злободневных на «Машуке» были представлены проекты о защите природы, переработке отходов, реабилитации инвалидов, развитии отечественной медицины и другие. За каждым - ближайшее будущее с новыми возможностями и достижениями.
Об этом напомнил и глава Карачаево-Черкесии. На встрече с участниками форума Рашид Темрезов подчеркнул, что сейчас нужно приложить все усилия для всестороннего развития республики и поддержать в первую очередь те проекты, которые раскроют богатый потенциал КЧР и улучшат жизнь людей.
В их числе: реализация Всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Архыз", строительство многопрофильной детской больницы, стопроцентная газификация Карачаево-Черкесии и другие. Темрезов выразил уверенность, что при поддержке президента России Владимира Путина все намеченное станет реальностью и добавил, что без инициативной молодежи в этом деле не обойтись:
- У нас в республике будет сформирован молодежный кадровый резерв и мы заинтересованы в том, чтобы талантливая, креативная молодежь приходила во власть, в том числе в исполнительную, законодательную и так далее, - подчеркнул глава республики.
Со слов Рашида Темрезова, без активной и талантливой молодежи общество не знает прогресса, а значит надо делать все, чтобы юное поколение не покидало республику:
- Что необходимо делать для того, чтобы талантливая умная молодежь не уезжала из республики?, - интересовались молодые люди.
- Это задача государственной власти, в том числе посредством создания высокотехнологических рабочих мест, на которые могут прийти высококвалифицированные специалисты из числа молодёжи, - ответил глава Карачаево-Черкесии.
Для создания комфортной молодежной среды, Рашид Темрезов уже поручил вице-премьеру Хызыру Чекуеву реализовать проект по созданию на территории республики открытых спортивных площадок воркаут, который показал один из участников "Машука".
Северо-Кавказский форум крайне важен для страны не только созидательно, но и ментально. Из общения и слаженной работы в интересах нации рождается «чувство локтя» - а из него взаимоуважение и любовь. Закаленные истинными ценностями люди не будут одурачены лживыми обещаниями и не позволят губить жизни своих соотечественников - они будут не доступны для экстремистских клешней.
Возможно, поэтому столицу СКФО выбрали площадкой для встречи и знакомства молодежи со всей страны. Многонациональный регион всегда недооценивали злопыхатели России, пытаясь рассорить соседствующие в мире народы.
СПРАВКА «КП»
Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» проводится в Пятигорске на Комсомольской поляне у подножия горы Машук с 2010 года. На встречу со своими проектами слетается молодежь со всей страны. Лучшие работы получают грантовую поддержку на реализацию. В 2018-м форум проходил с 10 по 24 августа, и в нем приняли участие около 2 тыс. молодых людей. Площадку «Машука» в этом году впервые посетил президент РФ Владимир Путин.