2018-08-31T12:05:48+03:00
Происшествия

Германия выдала России воевавшего за террористов в Сирии жителя КБР

Мужчина воевал за боевиков, а потом решил скрыться в Европе
Андрей ЗОБОВ
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30 августа боевика перевезли из Берлина в Москву и передали российским силовикам30 августа боевика перевезли из Берлина в Москву и передали российским силовикамФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Германия по запросу, поступившему через каналы Интерпола, выдаст России жителя Кабардино-Балкарской Республики, воевавшего в Сирии на стороне боевиков запрещённой международной террористической группировки «Имарат Кавказ».

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в Центре общественных связей ФСБ РФ, ещё находясь на территории родной Кабардино-Балкарии, мужчина согласился с идеологией террористической группировки и оказывал им посильное содействие. А в 2013 году решил сам присоединиться к боевым действиям в зоне военного конфликта в Сирии.

Через несколько европейских и азиатских стран мужчина смог добраться до своих единомышленников. Но через некоторое время боевик решил скрыться в Европе и попытался по поддельным документам получить статус мигранта в Германии.

Однако террорист уже был объявлен в международный розыск, поэтому в 2017 году его личность раскрыли немецкие полицейские. Беглец был арестован и началась процедура оформления документов для его экстрадиции в Россию.

— В результате скоординированной деятельности российских правоохранительных органов, представленные ими доказательства преступной деятельности разыскиваемого позволили властям Германии удовлетворить запрос о его выдаче, — говорится в сообщении ФСБ.

30 августа самолётом БерлинМосква боевик был доставлен в Россию и передан в руки правоохранителей.

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