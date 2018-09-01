Рамзан Кадыров вернулся в Instagram

СЕГОДНЯ 09:43 2018-09-01T09:45:03+03:00

На новую страничку главы Чечни в этой соцсети подписаны уже миллионы людей

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В Instagram появился аккаунт za_kadyrov_95, который рассказывает о Рамзане Кадырове. На странице, у которой набралось уже свыше миллиона подписчиков, публикуются видео со спортивных тренировок главы Чечни и его посты с поздравлениями "дорогим БРАТЬЯМ".

Среди комментаторов записей нового аккаунта главы Чечни уже замечен его близкий друг рэпер Тимати и представители руководства Чечни.

- На аккаунте будут публиковаться самые свежие и актуальные новости Чеченской Республики. Авторы проекта будут максимально оперативно и емко информировать о деятельности Рамзана Кадырова, доводить до его сведения наиболее интересные и злободневные комментарии пользователей, - передает телеканал ЧГТРК. - Вопросы частного характера можно писать в директ, и они станут известны главе Чечни.

- Этот аккаунт создали его сторонники, – пояснил министр по делам печати Чечни Джамбулат Умаров. – Они цитируют Рамзана Кадырова, отслеживают мероприятия, которые он посещает, из его семейного архива выкладывают фото и делают видеоролики.

Напомним, 23 декабря 2017 года аккаунты чеченского лидера в американских соцсетях были заблокированы – из-за попадания политика под санции США. Тогда Кадыров пообещал обойтись без Instagram и даже приказал создать местную соцсеть. вслед за Рамзаном Кадыровым Instagram покинули многие представители руководства Чечни, в том числе спикер Народного собрания Магомед Даудов.