В Беслане почтили память погибших в захваченной террористами школе

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-01T15:06:22+03:00

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1 cентября в Беслане,ровно в 09:15 прозвенел школьный звонок.

Но он ознаменовал собой не начало учебного года, как в других школах. Этот звонок возвестил о начале трехдневного траура в память о жертвах террористов, которые ровно 14 лет назад захватили городскую школу №1.

Ровно в 9.15 утра 1 сентября 2004 года террористы под руководством своего главаря, полевого командира Руслана Хучбарова сделали первый выстрел в спортивном зале школы №1. В течение нескольких дней террористы удерживали заложников в спортзале школы, без грамма воды и еды, утверждая, что "дети сами присоединились к сухой голодовке в их поддержку". Всего боевиками было захвачено более тысячи человек. В теракте погибло в общей сложности 334 человека, из них 186 – дети.

В Беслане вспоминают жертв трагедии сентября 2004 годаФото: Анна ИВЕРШИНЬ

Сейчас, 14 лет спустя, под звуки траурной музыки люди, молча, приносят в спортивный зал школы цветы и зажигают здесь свечи. Приносят сюди и игрушки, а у фото погибших ставят воду, которую террористы тогда запретили давать детям.

Памятные мероприятия будут проходить на территории республики три дня, закончатся они в понедельник, на мемориальном кладбище жертв Бесланской трагедии, которое, многим известно как «Город ангелов». Траурные мероприятия также пройдут во многих городах России.

Отметим, что учебный год в Правобережном районе Северной Осетии, где находится Беслан, все 14 лет начинается только 5 сентября.