2018-09-05T10:14:35+03:00
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом "Баку-Краснодар" на Ставрополье достигло пяти человек

В аварии может быть виновен уснувший за рулем водитель рейсового "Мерседеса" [видео]
Михаил ЮЖНЫЙ
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Фото с места ДТП. Управление ГИБДД по СК.Фото с места ДТП. Управление ГИБДД по СК.
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Число пострадавших при ДТП на востоке Ставрополья увеличилось, известно что пострадали уже пять человек. Напомним, около 5 часов утра на трассе "Кочубей - Зеленокумсск - Минеральные Воды" (территории Буденновского района края) автобус врезался в грузовую "Газель".

По предварительной версии водитель рейсового автобуса "Мерседес", ехавшего маршрутом "Баку - Краснодар", не справился с управлением и врезался в ехавшую впереди "Газель". В результате автоаварии оба транспортных средства съехали в левый кювет дороги.

Фото: ГИБДД СК

Фото: ГИБДД СК

Сейчас четыре человека доставлены в больницу Буденновского района, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Среди пострадавших - водитель и два пассажира "Газели", один пассажир автобуса. Всего на момент автоаварии в салоне автобуса находилось 33 пассажира и два штатных водителя. По одной из версий следствия, причиной крупного ДТП могла стать усталость и сон за рулем водителя автобуса.Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ГИБДД СК

Фото: ГИБДД СК

Пассажиры автобуса доставлены на автовокзал Буденновска, откуда будут направлены по месту назначения. Обстоятельства автоаварии, а также степень ответственности обоих водителей выясняются. На месте ЧП работают сотрудники краевого управдения ГИБДД. Движение транспорта на месте автоаварии, по данным ведомства, не ограничивалось.

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