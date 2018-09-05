2018-09-05T17:58:30+03:00
Происшествия

В Ингушетии отец задушил дочь-проститутку на трассе

А потом явился с повинной в полицию
Евгения СОКОРЕВА
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Его приговорили к 8 годам тюрьмыЕго приговорили к 8 годам тюрьмыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ингушетии 54-летний отец задушил руками 32-летнюю дочь за занятия проституцией. Этой зимой прямо посреди трассы "Кавказ" он в ссоре набросился на женщину за очередной отказ бросить свою работу. Тело убитой мужчина бросил в 40 м от места преступления.

- Все произошло в феврале текущего года на окраине сельского поселения Яндаре Назрановского района, - уточнили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в Верховном суде Ингушетии.

Как отметил собеседник в правоохранительных органах, когда спустя время люди заинтересовались пропажей женщины - отец сам пришел к ним за наказанием.

- С его слов, дочь жила как хотела и плевала на обычаи и традиции, - сказали в районной прокуратуре. - Очень долго родители просили ее не порочить честь семьи и отказаться от занятий проституцией, но та никого не слушала.

Перед судом мужчина предстал 4 сентября. За убийство его приговорили к 8 годам колонии строгого режима.

- Смягчающих обстоятельств не было, он совершал преступление осознанно, - продолжают в ведомстве.

Со слов руководителя одной из районных прокуратур Ингушетии, для республики такие случаи нередки, ведь честь семьи для народов Кавказа - это все и ради ее сохранения люди готовы даже нарушить закон. Другое дело, что в большинстве случаев такие преступления совершаются в "состоянии сильного душевного волнения" и из-за аффекта подсудимые проходят уже по другим уголовным статьям и получают другие сроки заключения.

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