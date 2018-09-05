Рамзан Кадыров назвал имя нового тренера футбольного клуба «Ахмат»

СЕГОДНЯ 18:20 2018-09-05T18:28:50+03:00

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Рамзан Кадыров назвал имя тренера футбольной команды «Ахмат»: на этот пост взамен ушедшего Игоря Ледяхова утвержден Рашид Рахимов.

- В последние дни в СМИ и в соцсетях футбольными экспертами и фанатами обсуждалось- кто же станет новым главным тренером футбольного клуба «Ахмат», - отметил глава Чечни. - Многие болельщики нашей команды желали видеть наставником Рашида Маматкуловича, от прежней работы которого в Грозном остались самые лучший впечателния.

Ранее, три с половиной года Рашид Рахимов являлся главным тренером грозненской команды. Он покинул коллектив после окончания срока трудового контракта весной 2017 года. Тогда футбольный специалист принял решение взять перерыв в карьере. При Рашиде Рахимове грозненская команда добилась наилучшего результата в своей истории, заняв 5 место в сезоне премьер-лиги 2016/17.

- В Грозном Рашид Маматкулович как дома, здесь ему все знакомо, - написал в Telegram Рамзан Кадыров. - Мы расставались друзьями, и сегодня говорим Рашиду Маматкуловичу: «Добро пожаловать домой!»