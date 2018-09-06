Катавшиеся ночью по Ставрополю студенты устроили аварию с шестью пострадавшими
Накануне в Ставрополе ночные катания студентов привели к трагическому исходу: аварии с большим числом пострадавших.
По предварительной версии, около 22 часов вечера 5 сентября водитель «ВАЗ-21140», на прекрестке улиц Ленина и Краснофлотская на полном ходу врезался в «Лада Приора», которому не уступил дорогу на повороте.
- С серьезными травмами в больницу были доставлены водитель и четыре пассажира «Приоры». Госпитализирован был и один пассажир автомашины «ВАЗ-21140». Всем оказывают необходимую помощь медики, - уточнили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевого управления ГИБДД. - Пострадавшим парням от 19 до 21 лет, они студенты одного из ВУЗов краевого центра. Водитель «четырнадцатой» - 23-летний местный житель в ДТП травм не получил. В момент ДТП он , с собственных слов, был пристегнут ремнем безопасности.
Фото с места аварии. ГИБДД СК
Выяснилось, что водительский стаж у молодого человека составляет менее года. За это время к административной ответственности за нарушение ПДД парень ни разу не привлекался. У него взята кровь на установление состояния опьянения. Как оказалось, свой автомобиль этот юноша купил непосредственно в день ДТП.
Водитель «Приоры» - 21-летний житель Ставрополя имеет водительский стаж в два года, за это время десять раз привлекался к ответственности за нарушение правил, чаще всего – за превышение скорости. В момент ДТП, как установили сотрудники ГИБДД, этот парень был трезв.
По факту автоаварии проводится проверка, степень ответственности всех участников происшествия устанавливается. Опрашиваются очевидцы ДТП. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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