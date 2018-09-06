В Дагестане за хищения из бюджета задержан замминистра образования

СЕГОДНЯ 16:48 2018-09-06T17:21:30+03:00

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Дагестанские правоохранители сегодня задержали заместителя министра образования Дагестана Дагира Исамутдинова. Об этом сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в правоохранительных органах Дагестана.

По предварительным данным, задержанного чиновника следователи подозревают в причастности к крупному хищению бюджетных денег. Против него возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее в феврале этого года сотрудники дагестанских спецслужб задержали тогда еще действовавшего министра образования Дагестана Шахабаса Шахова. Высокопоставленного чиновника обвинили в хищении 88 млн рублей, выделенных из бюджета на строительство школы в Каспийске.

Дагир Исамтудинов родился 28 января 1957 года в Буйнакске. Работал учителем географии средней школы, затем стал ее директором. После работал начальником Буйнакского городского управления образования. Пост замминистра занимает с 2014 года. Дагир Исамутдинов - заслуженный учитель Дагестана, также является почетным академиком Академии творческой педагогики. Женат, воспитывает троих детей.

Кстати, в 2017 году ноября Дагир Исамудинов был уволен со своей работы. Он четыре месяца не появлсля на рабочем месте. Правда потом выяснилось, что чиновник все это время находился на больничном. На своем посту он восстановился только через суд.