2018-09-06T17:18:19+03:00
Общество

Канатоходец, покоривший башни «Грозный-Сити»: С детства боюсь высоты

Расул Абакаров повторил трюк легендарного Филиппа Пети [эксклюзив, видео]
Андрей ЗОБОВ
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Расул Абакаров считает, что первые шаги по канату — самые трудныеРасул Абакаров считает, что первые шаги по канату — самые трудныеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Между башнями роскошного комплекса «Грозный-Сити», на высоте около 150 метров, жители столицы Чечни заметили балансирующего на канате человека. Оказалось, что это известный дагестанский канатоходец Расул Абакаров исполнил свою заветную мечту, повторив достижение легендарного Филиппа Пети.

— Как канатоходец в пятом поколении я мечтал пройти между башнями «Грозный-Сити» с того момента, как они были построены, — рассказал Расул Абакаров. — Но всё случилось совсем неожиданно. За неделю до этого мне позвонили организаторы боксёрского турнира «Время легенд» и предложили выступить с этим трюком на церемонии открытия. И я согласился без раздумий.

Времени на подготовку у прославленного канатоходца практически не оставалось. В Грозный он прибыл всего за три дня до выступления, 61-метровый канат уже ждал его, но подготовиться и провести полноценную тренировку всё время мешал сильнейший ветер. Даже балансир канатоходцу пришлось делать впопыхах — побежал в ближайший металлопрокат, где по его заказу порезали и спаяли 8-метровую трубу.

Расул Абакаров между двумя зданиями «Грозный-Сити» Фото: Социальные сети

Расул Абакаров между двумя зданиями «Грозный-Сити»Фото: Социальные сети

По признанию самого канатоходца, это был самый сложный трюк в его жизни. До этого пиком карьеры был проход между разведёнными крыльями Дворцового моста в Санкт-Петербурге, над Невой. Но там высота была «всего» 45 метров, да и расстояние вдвое меньше. В Грозном ситуацию серьёзно осложнял ещё и угол наклона в 10 градусов, создавшийся из-за того, что одно из зданий «Грозный-Сити» на этаж выше другого.

— Самым страшными были первые несколько шагов. Я не видел низа — только стену другого небоскрёба. И, несмотря на то, что впервые на канат я стал в 6 лет, очень боюсь высоты. Как и любой другой здравомыслящий человек. Поэтому постоянно приходится себя преодолевать. Остаётся только один выход: отключить мозг и шагнуть вперёд.

Расул признаётся, что перед каждым подобным испытанием он не спит несколько ночей подряд: мандраж смешивается со страхом, канатоходец продумывает каждый шаг, чтобы не ошибиться. Тем более, что цена ошибки крайне высока: несмотря на то, что трюк совершается со страховкой, сорвавшись в непосредственной близости от здания, спортсмен всё равно рискует получить серьёзнейшие травмы. Сам Расул шутит, что с большей вероятностью она спасёт стоящие внизу машины, чем его жизнь.

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Расул Абакаров прошёл по канату между зданиями комплекса Грозный-Сити
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Сам трюк спортсмен посвятил жителям родного села Цовкра, которое больше полувека назад покинули его предки. Оно находится в труднодоступных горных районах Дагестана и считается родиной кавказских канатоходцев. Легенда гласит, что местные жители, лакцы, не любили наводить мосты, поэтому, чтобы добираться до соседних селений, использовали натянутые между скалами верёвки.

— Хождение по канату — это наша культура, исконное ремесло. Но из-за того, что оно очень плохо оплачивается и по большому счёту уже никому не нужно, традиции умирают. Сегодня в селе почти не осталось тех, кто это умеет. Можно сказать, что я последний настоящий канатоходец. И мне не хотелось бы, чтобы на этом ремесло ушло в небытие, забылось, поэтому обоих своих сыновей я обязательно научу всему, что знаю сам. И буду надеяться, что они меня превзойдут.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Пройдя между двумя башнями «Грозный-Сити», дагестанский канатоходец повторил достижение легендарного Филиппа Пети. В далёком 1974 году француз стал первым, кто прошёл между башнями Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Несмотря на то, что печально известный небоскрёб был существенно выше (400 м), французский и дагестанский канатоходец прошли одно и то же расстояние между небоскрёбами — 61 метр над головокружительной пропастью.

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