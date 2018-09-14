В Дагестане ликвидировали боевика, пытавшегося расстрелять полицейских

СЕГОДНЯ 01:26 2018-09-14T01:35:41+03:00

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13 сентября в Дагестане сотрудники правоохранительных органов смогли уничтожить боевика, открывшего по ним огонь из боевого оружия. Как сообщил "Комсомольской правде на Северном Кавказе" источник в правоохранительных органах республики, перестрелка произошла в Хасавюртовском районе региона недалеко от села Чонтаул.

По данным источника, полицейские попытались остановить на трассе "ВАЗ-2110", который показался им подозрительным. Вместо того, чтобы спокойно остановиться и предъявить документы, водитель российского автомобиля начал стрелять по правоохранителям.

В результате перестрелки машина преступника загорелась, но силовикам удалось ликвидировать предполагаемого активного пособника местного незаконного бандформирования.

По информации на данный момент, в результате столкновения никто из правоохранителей и местных жителей не пострадал. Сейчас полицейские устанавливают личность стрелка.

Напомним, 30 августа в этом районе Дагестана вооруженный боевик совершил нападение на пост ДПС. Тогда ранения средней степени тяжести получили два сотрудника полиции. Преступник действовал по тому же сценарию: когда его автомобиль остановили для проверки документов, он начал стрелять. После перестрелки мужчине удалось скрыться.

Силовики объявили план "Перехват" и нашли боевика. Во время задержания он оказал сопротивление и был ликвидирован.