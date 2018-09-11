2018-09-11T13:09:09+03:00
Происшествия

На Ставрополье поймали "кислотного маньяка", изуродовавшего трех девочек

На допросе студент признался во всех нападениях
Алена БЕЛЯЕВА
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"Кислотный маньяк" оказался студентом. Фото: СУ СКР по СК"Кислотный маньяк" оказался студентом. Фото: СУ СКР по СК
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На Ставрополье задержали 19-летнего Шамиля Чапарова, который в прошлом году нападал на девушек в Буденновске и обливал их кислотой. В прошлом июле он держал в страхе весь город, и за информацию о маньяке предлагали полмиллиона рублей, а теперь студент находится за решеткой. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, против мужчины возбуждено уголовное дело по статьям "хулиганство" и "умышленное причинение вреда здоровью" .

Напомним, 20 июня прошлого года неизвестный парень без каких-либо причины плеснул кислотой в лицо 15-летней девочке, которая просто проходила мимо него по улице, и уехал на велосипеде. Спустя три дня он повторил нападение. В этот раз пострадали еще две школьницы. Подругам было всего 15 и 16 лет. Все девочки оказались в больнице с серьезными ожогами.

Парень признался в нападениях. Фото: СУ СКР по СК

Парень признался в нападениях. Фото: СУ СКР по СК

В то лето жители маленького ставропольского городка боялись выходить из своих домов. Молодые девушки шарахались от высоких парней в капюшонах, принимая каждого из них за маньяка. Дошло до того, что местные стали видеть преступника в каждом велосипедисте. Одного из них даже задержали, но после допроса отпустили - парень оказался непричастен к нападениям. Расследование продолжалось.

Больше года полицейские искали парня, которого местные жители назвали "кислотным маньяком". Им оказался 19-летний житель Буденновска. Шамиль учился на третьем курсе на лечебном факультете в местном медицинском колледже.

Вычислить его удалось по совпадению образцов ДНК, оставленного на банке из-под кислоты, - полицейские взяли анализы у двух тысяч местных жителей, которые подходили под описание маньяка, и именно у студента они совпали.

На допросе парень признался в нападениях и признал, что обливал девочек кислотой, чтобы выместить на них накопившуюся злобу и агрессию.

- Мне было тяжело, на мне была большая нагрузка. Как по учебе, так и по другим ситуациям в жизни. Я хотел морально отвлечься, морально удовлетворить себя, причинив вред другим людям, - рассказал Шамиль.

После этих слов парня было решено отправить на психолого-психиатрическую экспертизу. Сейчас он заключен под стражу.

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