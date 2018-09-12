2018-09-12T12:42:35+03:00
Общество

"Секс-беженцы" из Германии купили себе новый дом и уехали в другой регион

Корреспондент "КП" узнала, куда и зачем переехала семья Мартенс
Евгения СОКОРЕВА
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Мы лично поговорили с Евгением и членами его семьи. Многое нас попросили не предавать огласкеМы лично поговорили с Евгением и членами его семьи. Многое нас попросили не предавать огласкеФото: Евгения СОКОРЕВА
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Сбежавшая от секс-уроков в Германии семья Мартенсов оставила Ставрополь и перебралась в Краснодарский край. Большой особняк местного правозащитника они сменили на жилище поскромнее. Недостроенный дом в 150 квадратов купили за 1 млн рублей. Глава семейства еще его не оформил. Говорит, из-за проблем с документами.

- Хорошо было раньше - руки друг другу пожали и сделка завершена, - смеется Евгений Мартенс.

Свое решение о переезде Евгений объяснил просто: в краевой столице 11 детей не прокормить.

- В городе я не мог найти работу из-за постоянной беготни по инстанциям и подготовки к экзамену для получения вида на жительства, - продолжает Мартенс. - А мы даже со спонсорскими картошкой, мукой и, не оплачивая жилье, тратили в месяц до 40 тысяч рублей.

Куда именно переехали, Мартенсы не говорят: семья устала от внимания СМИ. Известно лишь, что это маленькое село в Краснодарском крае. В единственной сельской школе учатся всего 50 детей, 5 из них - Мартенсы.

- Дети уже освоились, - говорит Евгений. - Нагрузка в школах здесь меньше, чем в Германии.

И хотя переселенцы из ФРГ старались по максимуму не афишировать свое прибытие, местные чиновники уже не сводят с них глаз.

- Ювенальная юстиция уже была в доме, это же стандартная процедура, - рассказывает Евгений Мартенс. - Но когда это вообще было видано на Руси, чтобы учителя ходили по домам и выявляли неблагополучные семьи! Стыдно должно быть этим старым педагогам-шпионам.

Сейчас всей семьей они занимаются хозяйством. Время от времени Евгений подрабатывает как плотник на пасеке. Сам будет достраивать и частично недостроенный дом.

Российское гражданство Мартенсы еще не получили:

- С гражданством немного затянулось, но со дня на день это может произойти, - утверждает Евгений. - Мы все документы отдали, остались чисто технические нюансы.

Напомним, в июле этого года секс-беженцы из ФРГ покинули дом местного правозащитника в Ставрополе и уехали. Все гадали, куда могла сбежать семья с десятью детьми, оставшись при этом незаметной. Как объяснил тогда "КП" хозяин дома Владимир Полубояренко, они остались в России, но попросили всех не трогать их.

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