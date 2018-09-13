2018-09-13T08:35:27+03:00
Происшествия

В Кабардино-Балкарии получили сроки фальсификаторы ЕГЭ, раздававшие выпускникам ручки со стирающимися чернилами

За свои услуги чиновники требовали от 30 до 80 тысяч рублей
Михаил ЮЖНЫЙ
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В Кабардино-Балкарии получили сроки фальсификаторы ЕГЭ, раздававшие выпускникам ручки со стирающимися черниламиВ Кабардино-Балкарии получили сроки фальсификаторы ЕГЭ, раздававшие выпускникам ручки со стирающимися черниламиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Руководитель Центра ЕГЭ КБР Фатима Сижажева и несколько ее подчиненных получили сроки за фальсификацию результатов экзамена. По данным следствия, в 2013 год Сижажева продавала успешную сдачу экзамена. За гарантированное получение минимальных проходных баллов она требовала от выпускникнов 30 тысяч рублей, а за получение высших баллов – 80 тысяч рублей.

Женщину еще в 2015 году задержали оперативники ФСБ. При обысках у нее обнаружили более 1,2 миллиона рублей. Ей вменялся 31 факт получения и одна попытка получить взятку, а также 40 фактов служебного подлога.

Вслед за женщиной под следствие попали ее подельники: завхоз и сотрудники КБГУ, помогавшие выпускникам получить желанные баллы по ЕГЭ. Во время следствия завхоз полностью признал свою вину и стал сотрудничать с правоохранителями. Он был осужден на шесть лет условно.

Бывшую руководительницу Центра ЕГЭ Сижажеву приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Ее подельницу, экс-сотрудницу Минобра КБР приговорили к восьми годам лишения свободы. Бывшего главного бухгалтера Центра ЕГЭ, также причастного к этому делу, суд приговорил к одному году и четырем месяцам заключения.

Напомним, чиновницы раздавали "проплаченым" выпускникам... простые ручки со стирающимися чернилами, продающиеся в любом канцелярском магазине. После экзамена работы, написанные такими чернилами, выбирали из общей стопки и отдавали учителям. Те по приказу начальства стирали ошибочные ответы специальным ластиком и вписывали правильные обычной ручкой.

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