2018-09-13T18:43:57+03:00
Происшествия

Офицер МВД Северного Кавказа объявлен в розыск за пытки экс-менеджера "Газпрома"

Напомним, скандал с замначальником 2 отдела центра "Э" прогремел после обращения о пытке током от жителя КЧР
Евгения СОКОРЕВА
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Об этом сообщили следователиОб этом сообщили следователи
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Следователи объявили в розыск замначальника отдела Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по СКФО Рустама Жилетежева. Высокопоставленный офицер подозревается в пытках задержанных.

Как уточнили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в следкоме Карачаево-Черкесии, об этом узнали после обращения израненного местного жителя - как выяснилось позже бывшего топ-менеджера "Газпрома". Он рассказал, что полицейские, включая Жилетежева, пытали его током ради выгодных им показаний. За это и хотят теперь увидеть участником ряда следственных мероприятий сотрудника центра "Э".

- Однако оперативно-розыскными мероприятиями местонахождение подозреваемого установить не представилось возможным, в связи с чем у следствия появились основания полагать, что сотрудник полиции умышленно скрывается от органов следствия, препятствуя ходу расследования уголовного дела, - объяснили в ведомстве.

Адвокаты Жилетежева говорят, что он в отпуске.

Напомним, 4 сентября стало известно, что к правоохранителям КБР обратился 38-летний житель с заявлением о насильственном выбивании наказаний. Он рассказал, что после задержания местные полицейские избили его и пытали током. Среди садистов, со слов мужчины, был и замначальник отдела Центра противодействия экстремизму Рустам Жилетежев. Медики подтвердили тогда слова потерпевшего и выявили следы контакта с проводником электричества, а также обнаружили кровоподтёки затылка и левого глаза.

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