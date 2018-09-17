2018-09-17T14:04:32+03:00
Происшествия

Массовая драка за место в свадебном кортеже в Ингушетии попала на видео

Водители прыгали в толпу с капотов машин [видео]
Алена БЕЛЯЕВА
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Драку устроили участники кортежа. Фото: ГУ МВДДраку устроили участники кортежа. Фото: ГУ МВД
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Свадьба в Ингушетии закончилось жестокой и массовой дракой. В интернете появилось видео того, как кортеж новобрачных возвращается к дому жениха. Головная машина уже въехала в ворота и тут водители остальных автомобилей начинают соревнование, чтобы проехать сразу вслед за ним.

А все дело в том, что по кавказским традициям, водитель автомобиля, которому удалось занять почетное второе место за машиной с новобрачными, получает дорогостоящий подарок. Удачливый владелец авто может стать обладателем крупной суммы денег или получить отдельный стол на свадьбе, где будут сидеть только те, кого выберет победитель.

Именно из-за этого на попавшей на видео свадьбе водители боролись за проезд во двор, чуть не переезжая встречающих кортеж детей.

Дошло до того, что один из водителей выбежал из салона машины и начал пинать капот автомобиля соперника. Владельцу легковушки это не понравилось и он ринулся в драку.

Разборка за пару секунд стала массовой. В ней приняли участие сразу несколько десятков человек. Дошло до того, что один парень залез на капот "Приоры" и прыгнул с нее на толпу, чтобы поранить максимально возможное число противников. Разнять драку удалось только другим гостям свадьбы.

Массовая драка на свадьбе в Ингушетии.

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