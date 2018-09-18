На границе Чечни и Ингушетии убиты трое боевиков

СЕГОДНЯ 08:00 2018-09-18T08:15:03+03:00

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Трое предполагаемых боевиков убиты в Ачхой-Мартановском районе Чечни. Инцидент произошел на границе с Ингушетией.

По данным телеграм-канала "Силовики", в столкновении с бойцами Росгвардии убиты три террориста. Боевиков обнаружили при зачистке местности. Им предложили сдаться. Террористы сложить оружие отказались и начали стрелять в бойцов Росгвардии. Ответными выстрелами бандиты были нейтрализованы.

Их имена предварительно установлены. Это Анатолий Хаджиев из Кабардино-Балкарии, Мовсар Алероев из Ингушетии и Османджон Кочкаров из Ханты-Мансийского автономного округа. Рядом с местом боя обнаружено оружие нейтрализованных боевиков: автоматы и гранаты. Здесь же были обнаружены их вещмешки и продукты питания.

Проверяется их причастность к совершению терактов против мирного населения и правоохранителей. Идет поиск пособников убитых бандитов. Уже известно, что боевики вернулись на Кавказ из Сирии, где воевали против правительственных войск на стороне одной из запрещенных в России террористических организаций.

Среди силовиков и мирных жителей, по предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас по факту стрельбы в бойцов спецподразделения возбуждено уголовное дело.