2018-09-21T10:07:23+03:00
Политика

Кадыров попросит денег и помощи у Кудрина, чтобы избавиться от недостроев

Глава Чечни рассказал, что некоторые объекты будут сданы в ближайшее время
Алена БЕЛЯЕВА
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Рамзану Кадырову нужна помощь МосквыРамзану Кадырову нужна помощь МосквыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Рамзан Кадыров в своем аккаунте в социальных сетях рассказал о проблеме объектов незавершенного строительства в регионе. Глава Чечни опубликовал свой текст после того, как счетная палата России нашла на Северном Кавказе в этом году более четырех тысяч недостроенных объектов с объемом вложений 160,7 миллиарда рублей.

Политик отметил, что существующие недострои появились в республике из-за неполного финансирования работ по их возведению и отсутствия денег на покупку оборудования. К примеру, средств не хватает на поликлиники и библиотеку. Впрочем, Кадыров тут же нашел выход из сложившейся ситуации:

- Мы обратимся к председателю счетной палаты России Алексею Кудрину с просьбой оказать содействие в ускорении процесса ликвидации незавершенки. Уверен, что совместными усилиями мы сможем выправить ситуацию и достроить объекты, имеющие важное социально-экономическое значение, - написал политик.

Глава республики поспешил отметить, что на данный момент 13 крупных социально-экономических объектов почти достроены и, если помощь придет, то совсем скоро их можно будет вводить в эксплуатацию.

- За пять лет работы Межведомственной рабочей группы был составлен полный список недостроев, а также введены в эксплуатацию 551 объект общей стоимость порядка 21,3 миллиарда рублей. За каждую незавершенную стройку, найденную счетной палатой, мы готовы дать развернутый анализ, показывающий причины и механизм завершения стройки, - подытожил руководитель региона.

Теперь эта проблема на особом контроле правительства республики до полной ликвидации объектов незавершенного строительства.

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