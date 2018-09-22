2018-09-22T18:20:19+03:00
Происшествия

Страшная авария в Дагестане попала на видео: двое погибли, двое в реанимации

Автомобили после столкновения буквально превратились в «кашу»
Татьяна ГУЩИНА
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Автомобили ехали на такой высокой скорости, что после столкновения превратились в «кашу».Автомобили ехали на такой высокой скорости, что после столкновения превратились в «кашу».
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Страшная авария в Дагестане попала на камеры видеонаблюдения Очевидцы выложили в сеть фото и видео столкновения с иномаркой отечественной легковушки, которая выехала на встречку, обгоняя фуру. Столкновение произошло в Кизляре на федеральной трассе АЗС - кафе «Медведь».

- Двое в тяжелом состоянии, двое погибли, - написал автор поста.

Официальной информации о том, когда произошла авария, и кто виновник столконовения, пока нет.

Автомобили ехали на такой высокой скорости, что после столкновения превратились в «кашу».

Автомобили ехали на такой высокой скорости, что после столкновения превратились в «кашу».

Как пишут в обсуждениях жители города, «тут каждый второй так ездит, терпения нет ждать, пока КАМАЗы ездят». По признанию комментаторов, автомобили ехали на такой высокой скорости, что после столкновения превратились в «кашу».

- В Дагестане бессмысленно ездить, в любой момент кто-то может въехать в тебя по встречке, - делятся местные жители.

- Лучше покупать старые иномарки и мучаться с запчастями, чем в этих консервных банках так умирать, - пишут очевидцы аварии.

Страшная авария в Дагестане попала на видео: двое погибли, двое в реанимации.Видео Аварии на федеральной трассе АЗС-Кафе Медведь г. #Кизляр двое в тяжелом состоянии двое погибли..... да простит АЛЛАГЬ их грехи!!!

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