В Махачкале задержан брат Рамазана Абдулатипова
Брат бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова Раджаб задержан в Махачкале. Об этом сообщил источник в силовых структурах. Он задержан и отправлен для допроса в республиканское Управление ФСБ.
По предварительным данным, Раджаб Абдулатипов будет в ближайшее время доставлен оперативниками в Москву для проведения следственных мероприятий.
Напомним, еще 19 июня этого года в СМИ появилась информация о задержании Раджаба Абдулатипова в Москве. Но Рамазан Абдулатипов тогда заявил, что брат не задержан, находится рядом на отдыхе в Горном Алтае и "вовсе не тот человек, который будет иметь что-то общее с криминальными делами".
По предварительным данным, Раджаба Абдулатипова подозревают в совершении тяжкого преступления. Ему могут инкриминировать организацию убийства бывшего директора винного завода в Дербентском районе и его супруги. Также ему могут вменяться преступления, связанные с коррупционной деятельностью.
Раджаб Абдулатипов с 1997 по 2016 год руководил Миграционной службой Дагестана. В 2016 года Раджаб Абдулатипов был избран депутатом Народного Собрания республики. Он является председателем Комитета по образованию, науке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рамазан Абдулатипов: Мой брат Раджаб на свободе. Слухи о его аресте - провокация. Мы с братом сейчас в Горном Алтае
Об этом экс-глава Дагестана сообщил в июне в эфире Радио "Комсомольская правда" (подробнее).
Еще больше материалов по теме: «Преступления: Дагестан»