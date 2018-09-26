В Махачкале задержан брат Рамазана Абдулатипова

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-26T15:24:19+03:00

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Брат бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова Раджаб задержан в Махачкале. Об этом сообщил источник в силовых структурах. Он задержан и отправлен для допроса в республиканское Управление ФСБ.

По предварительным данным, Раджаб Абдулатипов будет в ближайшее время доставлен оперативниками в Москву для проведения следственных мероприятий.

Напомним, еще 19 июня этого года в СМИ появилась информация о задержании Раджаба Абдулатипова в Москве. Но Рамазан Абдулатипов тогда заявил, что брат не задержан, находится рядом на отдыхе в Горном Алтае и "вовсе не тот человек, который будет иметь что-то общее с криминальными делами".

По предварительным данным, Раджаба Абдулатипова подозревают в совершении тяжкого преступления. Ему могут инкриминировать организацию убийства бывшего директора винного завода в Дербентском районе и его супруги. Также ему могут вменяться преступления, связанные с коррупционной деятельностью.

Раджаб Абдулатипов с 1997 по 2016 год руководил Миграционной службой Дагестана. В 2016 года Раджаб Абдулатипов был избран депутатом Народного Собрания республики. Он является председателем Комитета по образованию, науке, культуре, делам молодежи, спорту и туризму.

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Об этом экс-глава Дагестана сообщил в июне в эфире Радио "Комсомольская правда" (подробнее).