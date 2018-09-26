Арестованные дагестанские чиновники давят на свидетелей на СИЗО

СЕГОДНЯ 15:33 2018-09-26T15:33:54+03:00

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Бывшие члены правительства Дагестана, которые были арестованы по подозрению в хищении крупных денежных средств из бюджета, оказывают давление на свидетелей. По информации Следственного комитета России, Абдусамад Гамидов, Шахабас Шахов, Раюдин Юсуфов и Шамиль Исаев даже из СИЗО пытаются влять на ход расследования.

О том, что экс-чиновники пытаются уничтожить улики преступной деятельности и запугать свидетелей с помощью своих старых знакомств по правительственной линии, следовать стало известно благодаря расследованию республиканского УФСБ. Эти данные были приобщены к уголовному делу о многомиллионных хищениях.

Напомним, чиновники были задержаны в феврале текущего года по подозрению в краже более ста миллионов рублей, которые были выделены Дагестану из федерального бюджета на социальные программы. Теперь против врио премьера Абдусамада Гамидова, врио вице-премьера Шамиля Исаева, министра образования Шахабаса Шахова и врио министра экономики Раюдина Юсуфова возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество". Их деньги и имущество находятся под арестом.

На сегодняшний день никто из задержанных свою вину не признает.

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