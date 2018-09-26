2018-09-26T15:26:34+03:00
Общество

В Ингушетии задержали участников митинга против передачи территорий Чечне

В акции в Магасе участвовали около ста протестующих, в республике начали отключать интернет [видео]
Михаил ЮЖНЫЙ
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На месте работает полицияНа месте работает полицияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ингушетии, в столице республики городе Магасе, проходит митинг в знак протеста против передачи части территории Сунженского района Ингушетии соседней Чечне. В акции, по данным местных блогеров, участвуют более ста человек. Есть задержанные. В городе наблюдаются перебои в работе мобильного интернета. Въезд в город перекрыт бетонными блоками.На дорогах дежурят военные. В МВД Ингушетии предупредили, что будут строго пресекать любые попытки провести несанкционированные массовые мероприятия

Напомним, 26 сентября в Ингушетии между местными и чеченскими властями должно быть подписано соглашение об окончательной демаркации административной границы двух субъектов. По этому договору под контроль Чечни должна отойти некоторая часть спорных земель Сунженского района республики. Глава Сунженского района уже подал в отставк.

Власти Ингушетии считают, что точное определение ингушско-чеченской границы пойдет только на благо.

- Это позволит избежать кризисов в будущем, придаст динамику развитию экономик и поможет сохранить братский дух отношений между вайнахскими народами, - заявил премьер-министр Ингушетии Зелимхан Евлоев.

В столице Ингушетии сегодня находятся главы северокавказских республик – Рамзан Кадыров, Вячеслав Битаров и Юрий Коков. Они приехали на встречу с полпредом Александром Матовниковым, на которой в том числе, будут решаться и вопросы о спорных территориях.

Митинг в Магасе.

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