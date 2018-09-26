Взрыв на заправке в Чечне попал на видео
В Чечне на заправке произошел сильнейший взрыв. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в республиканском управлении МЧС, пожар начался в первом часу дня в селе Гехи Урус-Мартановского района.
На кадрах роликов, которые сняли очевидцы произошедшего видно, что высокий столб пламени за считанные секунды охватил практически всю территорию местной заправочной станции "Зам-Зам". Перепуганные местные жители чудом успели отбежать подальше от огня, перед тем как произошел сильнейший взрыв.
В течение получаса пламя удалось ликвидировать. За это время открытый огонь успел уничтожить 900 квадратных метров площади. На данный момент неизвестно, что стало причиной возгорания.
Взрыв на заправке в Чечне.
В тушении пожара принимали участие 124 спасателя на 32 единицах техники. Никто из местных жителей и представителей экстренных служб в результате взрыва не пострадал. Причины возгорания пока неизвестны.
Напомним, не так давно в Чечне уже взрывалась заправка. Тогда в пожаре пострадали пять человек, которые работали поблизости.
Взрыв на заправке в Чечне попал на видео.
Взрыв на заправке в Чечне попал на видео.
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