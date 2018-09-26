Кадыров и Евкуров обменялись территориями

СЕГОДНЯ 16:16 2018-09-26T16:45:39+03:00

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Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подписали в Магасе 26 сентября историческое соглашение об установлении границ между двумя субъектами.

C соответствии с подписанным в столице Ингушетии документом, между регионами проведен равноценный обмен нежилыми территориями. Обменялись две республики небольшими участками территории Надтеречного района Чечни и Малгобекского района Ингушетии. В подписанном соглашении уточняется, что Чечне будет передана часть Надтеречного района Ингушетии — горная и лесистая местность. В свою очередь, Ингушетия по договору получает от Чеченской Республики равноценную по площади территорию на границе со своим Малгобекским районом.

Соглашение было подписано главами двух республик в присутствии полпреда президента России на Северном Кавказе Александра Матовникова. Отмечается, что компромиссное решение, достигнутое главами Ингушетии и Чечни в ходе переговоров, подразумевает, что процесс определения границы между двумя соседними субъектами не затронет населенные пункты Ингушетии. Речь идет лишь о горно-лесистой местности, где никто не живет.

- Мы с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым установили границу по устоявшейся линии, с момента самостоятельности Ингушетии. Единственные коррективы мы внесли на равнинной части, там, где равную территорию, квадрат на квадрат, метр на метр, мы уступили друг другу с учетом того, чтобы выровнять границу, - прокомментировал Юнус-Бек Евкуров. - Эти земли - сельхозугодия, где мы вообще людей не затрагиваем.

Отметим, в Магасе прошел митинг против передачи ингушской территории Чечне. В столице республики дежурят военные, здесь с перебоями работает мобильная связь.